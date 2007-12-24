مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

خوش چهره: تزریق بی رویه منابع نفتی مرگ آور است

مرکز پژوهش های مجلس : واگذاری سهام عدالت خصوصی سازی تلقی نمی شود

نیوزویک: زمان آغاز گفت و گوی آمریکا با ایران فرا رسیده است



اعتماد:

در جلسه با وساطت آیت الله مهدوی کنی حاصل شد، ائتلاف اصولگرایان بدون حامیان احمدی نژاد

مدیر مرکز تحقیقات اوپک درگفتگو با اعتماد بیان کرد: دشورای های تشکیل اوپک گازی

احمد پورنجاتی: دکترین بین المللی دولت نهم به خود زنی تبدیل شد



اعتماد ملی :

بر اساس اعلام ابوطالب توسط دستگاه دولتی صورت می گیرد، شکایت از نمایندگان مجلس

وعده تازه دولت، پایتخت را منتقل می کنیم

انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت: آژیرهای خطر به صدا در آمده است



ایران :

سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی خبر داد: محکومیت 514 مفسد اقتصادی

نعمت زاده: احتمال حذف سهمیه بندی بنزین از اوایل سال 88

بر اساس ضوابط جدید تسهیلات مسکن، 2 وام 18 میلیون تومانی به یک پلاک داده می شود



ابرار:

سعید ابوطالب: هیئت رئیسه نباید هر احضاریه ای را به نماینده تحویل دهد

خوش چهره: تزریق بی رویه منابع نفتی مرگ آور است

مخبر کمیسیون امنیت ملی : مجلس هفتم در مهار تورم و گرانی کارنامه مثبتی نداشته است



ابتکار:

لاریجانی ، قالیباف ، ولایتی و رضایی در دفتر کار مهدوی کنیَ، وساطت پدرانه دبیر کل

حکم جزایری به زودی اعلام می شود

وزیر کار خبر داد: انتقال پایتخت از تهران در دستور کار شورای مسکن



اسرار:

انتقاد شدید مجید انصاری از مصوبات استانی دولت نهم

خوش چهره: بیکاری و تورم یک نظام را به چالش می کشاند

احتمال کاندیداتوری مهدوی کنی



پول:

عضو کمیسیون برنامه و بودجه: برداشت 20 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی قانونی نیست

شورای مسکن طرح انتقال پایتخت را جدی گرفت

درج نام " خلیج فارس " در اسناد جهانی اتحادیه بین المللی بنادر



تفاهم:

تهران دیگر پایتخت نیست! دولت نهم طرح انتقال پایتخت به شهری دیگر را در دستور کار شورای مسکن قرار داد

انرژی در کشور سهمیه بندی می شود

نوبلیست آمریکایی در تهران: جهانی شدن به معنای فقیرتر شدن کشورها نیست



توسعه:

وزیر کشور استیضاح می شود

محسن رضایی: دولت سرچشمه تورم است

باهنر: تورم قابل فرافکنی نیستَ



تهران امروز:

نامه کمیسیون امنیت ملی مجلس به دولت، در آستانه انتخابات ،فرمانداران را تغییر ندهید

حسن سبحانی نماینده مجلس : برداشت 15 هزار میلیارد تومان از ذخیره ارزی قانونی نیست

درجلسه مشترک چهره های شاخص اصولگرا با مهدوی کنی تاکید شد، وحدت با استفاده حداکثری ازظرفیت اصولگرایان



جام جم:

مهدوی کنی از حاشیه به متن می آید

شیوع تب مالت را جدی بگیرید

با معصومه آباد عضو شورای شهر تهران، مردم را گم کرده ایم



جوان:

514 نفر محکوم اقتصادی ؛ فقط 63 نفر معرفی شدند

احزاب مخالف هند: اجازه اجرای قرار داد هسته ای با آمریکا را نخواهیم داد

معاون آموزشی وزیر علوم خبر داد: افزایش 25 درصدی ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد



جمهوری اسلامی:

دکتر سبحانی نماینده مجلس: سازمان بازرسی ، مردم را از جزئیات روند خصوصی سازی آگاه کند

کلیات لایحه تقویت امنیت استانها و مرزها به تصویب مجلس رسید

رئیس مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی : رای دادگاه شهرام جزایری طی روزهای آینده اعلام می شود



خراسان:

رایزنی چهره های شاخص اصولگرایان و اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس هشتم

با دستور رئیس جمهور، کمیته ویژه اجرایی شدن بیمه همگانی تشکیل شد

وزیر کار و امور اجتماعی خبر داد: انتقال پایتخت در دستور کار شورای مسکن قرار گرفت



حمایت:

رئیس مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی گزارش داد: عزم قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی

متکی: واشنگتن وحدت و استقلال لبنان را هدف قرار داده است

وزیر نفت خبر داد: افزایش ساخت قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت



حیات نو:

وزیر کار: تغییر پایتخت در دستور کار دولت

تلاش جناح راست برای ائتلاف انتخاباتی ، اصولگرایان زیر چتر مهدوی کنی

مدیر کل رایانه ای شورای نگهبان اعلام کرد: ملاک برای را دادن شناسنامه است



خبر:

تشریح جدید ترین پرونده های مفاسد اقتصادی ، رد پای پرداخت رشوه 3 میلیون دلاری در یک قرار داد

قالیباف: برخی با بداخلاقی می خواهند فاتحه فرهنگ دفاع مقدس را بخوانند

آیت الله جنتی : خوردن اموال وقفی خیلی بدتر از شراب خوردن است



دنیای اقتصاد:

باهنر: احتمال روزهای سخت تورمی

مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: سهام عدالت بر خلاف اهداف اولیه خصوصی سازی

تجارت ایران و اروپا در منحنی نزولی



سرمایه:

سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی : وزارت نفت مافیا ندارد

خوش چهره: تزریق منابع فراوان، نشانه کارآمدی دولت نیست

بانک جهانی گزارش داد، زنان ایران؛ رتبه نخست منطقه از نظر فعالیت اقتصادی



سیاست روز:

بی توجهی سران فرانسه به بحران های اجتماعی در پی داشت؛ مرگ کارتن خواب ها در خیابان های پاریس

هشدار آیت الله مکارم : شهریه های سنگین ، فقرا را از تحصیل محروم کرده است

بررسی لایحه ای پر از مخاطره؛ بودجه مرمت قطع شد بودجه باستان شناسی 7 برابر



صدای عدالت:

محمد رضا باهنر خطاب به احمدی نژاد: سرانجام سرعت 160 کیلومتر تصادف است

نگرانی نمایندگان از تاخیر در ارائه لایحه بودجه 87 ، دوم دی رسید اما بودجه نیامد

نامه کمیسیون امنیت ملی به پور محمدی درباره تغییرات مدیران



عصر اقتصاد:

مرکز پژوهش های مجلس؛ سهام عدالت خصوصی سازی نیست

محاکمه دولت در همایش بررسی بودجه

جهرمی: تغییر پایتخت دستور کار شورای مسکن



قدس:

عملکرد دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی تشریح شد، محکومیت قطعی 514 مفسد اقتصادی

رئیس جمهور در دیدار سفیر چین: نظام تک قطبی درحال اضمحلال است

واشنگتن پست به نقل از مقامهای آمریکایی : مذاکره با ایران " در چند هفته آینده" انجام می شود



قیام:

همایش " بودجه 87 جالشی نو برای دولت نهم" برگزار شد، انتقاد از بودجه نرسیده

اعلام حمایت از اجماع گروه ها و احزاب ، اعتراض ایران به بحران سازی بوش در لبنان

حضور احتمالی موسوی خوئینی ها برگ برنده اصلاحات



کاروکارگر:

خوش چهره درنطق پیش ازدستور مجلس عنوان کرد، بیکاری و تورم در صدر متغیرهای بحرانی

تصویب فوریت لایحه مجازات اسلامی در مجلس

مرکز پژوهش ها : تاکنون بیش از 21 تریلیون ریال سهام عدالت توزیع شده است



کیهان:

با حمله نظامیان و بازداشت گسترده مردم صورت گرفت، یورش دولت تحمیلی بحرین به اکثریت شیعه

تغییرات بودجه 1387 نمایندگان و کارشناسان نظر دادند

جلسه مشترک چهره های شاخص اصولگرا با آیت الله مهدوی کنی



همبستگی:

رئیس فراکسیون اصولگرایان به اشتباهات دولت اعتراف کرد: باهنر در تناقض

در همایش " بودجه 87 چالشی نو برای دولت نهم" تاکید شد؛ بودجه 87 زنگ خطر اقتصاد ایران

خوش چهره: بحران بیکاری و تورم نظام را به چالش می کشد



همشهری:

شهردار تهران خبر داد: افزایش اختیارات نواحی و سرعت عمل 137

مرکز پژوهشهای مجلس ، واگذاری سهام عدالت خصوصی سازی محسوب نمی شود



هدف واقتصاد:

سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی : وزارت نفت مافیا ندارد

خط و نشان قرض الحسنه ها برای بانک مرکزی

جهرمی: احتمال انتقال پایتخت

