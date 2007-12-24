درگیری توره از پیش تعیین شده بود / عوامل درونی علیه کارخانه / گزارش مهر از باشگاه پیکان

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کارخانه مرد شناخته شده ورزش کشور که اهالی ورزش او را با والیبال و قهرمانی هایش می شناسند کمتر از سه ماه است به عنوان سرپرست باشگاه پیکان فعالیتش را آغاز کرده اما هنوز حکم مدیرعاملی وی صادر نشده است. این اتفاق در حال رخ می دهد که طی هفته های اخیر برخی عوامل درونی به دنبال ایجاد حاشیه در تیم فوتبال این باشگاه هستند تا به نوعی زمینه را برای زیر سوال بردن عملکرد کارخانه فراهم کنند.

درگیری ابراهیم توره که یکی از بهترین بازیکنان فصل جاری پیکان است و گل های حساسی را برای این تیم به ثمر رسانده یکی از مواردیست که گفته می شود یک سناریوی از پیش تعیین شده برای برهم زدن آرامش تیم پیکان بود. به گفته یکی از نزدیکان باشگاه پیکان یک روز قبل از اینکه ابراهیم توره با مرتضی عزیزمحمدی در تمرین پیکان درگیر شود یکی از بازیکنان این تیم خبر این درگیری را به مسئول اول باشگاه می دهد و هشدار می دهد که قرار است فردا چنین درگیری در تمرین اتفاق بیفتد.

این حاشیه ها در حالی برای باشگاه تحت سرپرستی مصطفی کارخانه بوجود آمده است که او در مدت کوتاه حضورش در پیکان تیم فوتبال این باشگاه را از رده سیزدهم جدول رده بندی به رده هفتم رسانده است. با این حال گفته می شود برخی از عواملی که رابطه نزدیکی با مدیریتی قبلی باشگاه داشته اند به دنبال حاشیه سازی برای این تیم هستند تا موقعیت کارخانه را در پیکان متزلزل کنند.

اتفاقات چند هفته اخیر در شرایطی رخ می دهد که مسئولان ایران خودرو اعتقاد زیادی به توانایی مصطفی کارخانه دارند و قرار است بزودی حکم قطعی مدیرعاملی وی نیز صادر شود.