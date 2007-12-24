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۳ دی ۱۳۸۶، ۸:۲۷

متکی در واکنش به اظهارات رایس:

آمریکا تغییر رویکرد را درعمل نشان دهد/ از رفتار عقلانی استقبال می‌کنیم

آمریکا تغییر رویکرد را درعمل نشان دهد/ از رفتار عقلانی استقبال می‌کنیم

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: دولت آمریکا باید در عمل نشان دهد که رویکردهای آن، واجد اهداف و اغراض منفی و غیر اعتمادساز نبوده و برای اثبات ادعای خود، قدم های عملی مثبتی را بردارد که مبین تغییر اساسی در رویکرد آنها نسبت به جمهوری اسلامی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات اخیر کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر آمادگی مشروط برای مذاکره با ایران اظهار داشت: مقامات آمریکایی در هفته های اخیر بخصوص بعد از انتشار گزارش سازمان های اطلاعاتی آمریکا، به دفعات از رفع تنش و اتخاذ سیاست گفتگوی مستقیم با جمهوری اسلامی ایران سخن گفته اند که نشان می دهد آنها به نقش  و اهمیت ایران در منطقه و ثبات قدم ملت ایران دراحقاق حقوق قانونی خود آگاهی بیشتری یافته اند اما آمریکایی ها درعمل ، رویکرد دیگری را از خود بروز داده اند که با این گفته ها همخوانی ندارد.

متکی در تشریح رویکردهای عملی جاری آمریکا علیه ملت ایران گفت: رویکردهایی چون استمرار سیاست تحریم، تشدید فشار، باقی بودن بر پیش شرط های غیر عقلانی و ناقض حقوق مسلم مردم ایران، تکرار اتهامات متناقض با گزارش جامع اطلاعاتی آمریکا، کارشکنی و به چالش کشیدن منافع کشورهای غربی طرف تجارت با ایران و نهایتا برخورد دو گانه با مقوله ت روریسم در منطقه ، با ابراز علاقه برای گفتگو مغایرت دارد.

وزیر امور خارجه ایران افزود: دولت آمریکا باید در عمل نشان دهد که رویکردهای آن ، واجد اهداف و اغراض منفی و غیر اعتماد ساز نبوده و برای اثبات ادعای خود، قدم های عملی مثبتی را بردارد که مبین تغییر اساسی در رویکرد آنها نسبت به جمهوری اسلامی ایران باشد.

متکی در پایان تصریح نمود: همانگونه که مقامات عالیرتبه کشورمان نیز بارها اعلام کرده اند، ما از رویکرد احترام آمیز وعقلایی بیشتر نسبت به جمهوری اسلامی ایران استقبال می کنیم و معتقدیم که در پرتو احترام متقابل ، پرهیز از وارد ساختن اتهامات بی پایه و اساس و احتراز از اقدامات نامناسب است که می توان بستر تعاملات احترام آمیز را فراهم ساخت.

کد مطلب 610035

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