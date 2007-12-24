به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات اخیر کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر آمادگی مشروط برای مذاکره با ایران اظهار داشت: مقامات آمریکایی در هفته های اخیر بخصوص بعد از انتشار گزارش سازمان های اطلاعاتی آمریکا، به دفعات از رفع تنش و اتخاذ سیاست گفتگوی مستقیم با جمهوری اسلامی ایران سخن گفته اند که نشان می دهد آنها به نقش و اهمیت ایران در منطقه و ثبات قدم ملت ایران دراحقاق حقوق قانونی خود آگاهی بیشتری یافته اند اما آمریکایی ها درعمل ، رویکرد دیگری را از خود بروز داده اند که با این گفته ها همخوانی ندارد.

متکی در تشریح رویکردهای عملی جاری آمریکا علیه ملت ایران گفت: رویکردهایی چون استمرار سیاست تحریم، تشدید فشار، باقی بودن بر پیش شرط های غیر عقلانی و ناقض حقوق مسلم مردم ایران، تکرار اتهامات متناقض با گزارش جامع اطلاعاتی آمریکا، کارشکنی و به چالش کشیدن منافع کشورهای غربی طرف تجارت با ایران و نهایتا برخورد دو گانه با مقوله ت روریسم در منطقه ، با ابراز علاقه برای گفتگو مغایرت دارد.

وزیر امور خارجه ایران افزود: دولت آمریکا باید در عمل نشان دهد که رویکردهای آن ، واجد اهداف و اغراض منفی و غیر اعتماد ساز نبوده و برای اثبات ادعای خود، قدم های عملی مثبتی را بردارد که مبین تغییر اساسی در رویکرد آنها نسبت به جمهوری اسلامی ایران باشد.

متکی در پایان تصریح نمود: همانگونه که مقامات عالیرتبه کشورمان نیز بارها اعلام کرده اند، ما از رویکرد احترام آمیز وعقلایی بیشتر نسبت به جمهوری اسلامی ایران استقبال می کنیم و معتقدیم که در پرتو احترام متقابل ، پرهیز از وارد ساختن اتهامات بی پایه و اساس و احتراز از اقدامات نامناسب است که می توان بستر تعاملات احترام آمیز را فراهم ساخت.