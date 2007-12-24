به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف شهردار تهران در حاشیه همایش دومین سالگرد تاسیس سامانه 137 شهرداری تهران در مرکز همایش های سازمان صدا و سیما برگزار، در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص اظهارات تند و انتقادی یکی از مداحان معروف تهران در مراسم دعای عرفه درباره گفته ها و اقدامات شهردار تهران و اینکه گفته شده اظهارات اخیر شهردار تهران در واقع نوعی نیرو جمع کردن برای خرج کردن در زمان انتخابات ریاست جمهوری است ، گفت : اجازه بدهید من در این زمینه صحبت نکنم چراکه بارها گفته ام این ها بداخلاقی است که انجام می دهند . من فکر می کنم مردم ما آگاه تراز این افراد هستند .

شهردار تهران تصریح کرد : مردم آگاه هستند . با این بداخلاقی ها چه در جنبه های مدیریتی ، چه در بحث های شخصی و چه در استفاده ابزاری از دین کردن ، کار به جایی نمی رسد .

وی همچنین در خصوص جلسه شب گذشته جبهه متحد اصولگرایان ، اظهار داشت : این جلسه وحدت رویه خوبی را دنبال کرد تا از همه ظرفیت هایی که در مجموعه اصولگرایی وجود دارد بتوانیم استفاده کنیم وطبیعتا تشکیل چنین نشست هایی حول محور همراهی و همکاری و وحدت بین همه اصولگرایان است .

قالیباف در ادامه اظهار نظر در خصوص نتایج جلسه شب گذشته را بر عهده سایر اعضا جبهه اصولگرایان گذاشت و گفت : آنچه مسلم است این مجموعه از یک انسجام و وحدت خوبی برخوردار است و اگر همین روند پیگیری شود مجموعه اصولگرایان در کشور با یک وحدت رویه در انتخابات ، بدون هیچگونه تفرقه ای شرکت خواهند کرد .

شهردار تهران در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران پیرامون بحثی که چندی پیش در خصوص تقسیم استان تهران به چند منطقه و انتخاب یک استاندار برای هر منطقه مطرح شده است و اینکه آیا به اعتقاد شما این تصمیم در مدیریت واحد شهری خدشه ای وارد نمی کند ، گفت : من در جریان این قضیه نیستم اما به هر حال تقسیمات کشوری و سازماندهی تقسیمات کشوری از وظایف دولت است و مجموعه های شهری نیز ضوابط و قوانین خود را دارند .