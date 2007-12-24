به گزارش خبرنگار مهر، محمود صفری معاون سیاسی قضایی سازمان بازرسی کل کشور روز شنبه ضمن بازدید از کتابخانه عمومی پارک شهر گفت: قانون مصوب مجلس شورای اسلامی شخص شهردار را مسئول پرداخت نیم درصد تعیین کرده است. بنابراین شهردار موظف است این بودجه را پیش بینی کند. شهرداران سراسر کشور به طور مستقیم مسئول پرداخت نیم دصد از درآمد کل شهرداریها به انجمن کتابخانه های عمومی کشور هستند.

صفری پس از حضور در میان مدیران نهاد کتابخانه های عمومی کشور اعلام کرد: بر اساس قانون بودجه سال 1386، وزارت کشور موظف است هر سه ماه یک بار گزارش مربوط به وصول نیم درصد از درآمد شهرداریها را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند. از این طریق می توان متوجه شد که شهرداریها تا چه اندازه درآمد داشته اند و نیم درصد آن را باید پرداخت کنند.

وی ادامه داد: سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور از میزان درآمد شهرداریها اطلاعات دقیقی دارد و بنابراین می تواند از محل تجمیع عوارض، نیم درصد از درآمد شهرداریها را کسر و به حساب انجمن کتابخانه های عمومی کشور واریز کند.

معاون امور سیاسی قضایی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تعلل و کوتاهی شهرداریها نسبت به امور فرهنگی - به خصوص کتابخانه های عمومی - گفت: وقتی چاله ای در خیابان ایجاد می شود چون در معرض دید مردم قرار دارد، شهرداری به سرعت اقدام به ترمیم آن می کند، در حالی که شهرداریها همواره بی توجه از کنار چاله های فرهنگی عبور می کنند و این همان دردی است که مقام معظم رهبری نیز از آن در دیدار با مسئولین کشور گله کرده اند.

وی تصریح کرد: پرداخت نکردن نیم درصد از درآمد شهرداریها به انجمن کتابخانه های عمومی کشور نباید دستاویز بازیهای اداری شهرداریها می شد.

صفری ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور به کلیه ادارات تابع خود طی بخشنامه ای تاکید کرده است تا نسبت به مکلف کردن شهرداران درخصوص پرداخت نیم درصد از درآمد شهرداریها به انجمن کتابخانه های عمومی اقدام کنند.

وی در پایان گفت: یک کارگروه ویژه متشکل از سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور و نهاد کتابخانه های عمومی کشور نیز در حال تشکیل است تا نحوه وصول نیم درصد را با جدیت پیگیری کند.