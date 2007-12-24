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۳ دی ۱۳۸۶، ۱۳:۱۰

نظام سلامت در کشور فاقد متولی واحد است

نظام سلامت در کشور فاقد متولی واحد است

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای نظام سلامت در کشورمان را فاقد متولی واحد دانست و گفت: وجود چنین وضعیتی باعث شده هر کسی برای خودش اعتبار بگیرد و سیاستگذاری کند.

دکتر امیدوار رضایی، با عنوان این مطلب که از نظام سلامت بی بهره ایم، به خبرنگار مهر اظهار داشت: نظام سلامت در کشور از هم پاشیده و فاقد تولیت واحد است. بنابراین، تا زمانی که اهداف در نظام سلامت مشخص نباشد، افزایش اعتبارات و بودجه کارساز نخواهد بود.

وی به فراموشی مقوله سلامت در سایر بخشهایی که دولت سرمایه گذاری می کند، اشاره کرد و افزود: متاسفانه تهدیدات جدی از طرف سایر بخشها متوجه سلامت مردم است اما توجهی به آنها نداریم.

رضایی، از هم بیگانه بودن برنامه ها در بخشهای مختلف را یکی از معضلات سیستم سیاستگذاری دانست و گفت: اینکه سرمایه گذاری زیادی از سوی دولت در صنعت خودروسازی صورت گرفته است، شاید موفقیت تلقی شود اما به تهدیدات این صنعت بر روی سلامتی جامعه توجهی نمی شود.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، همچنین از فراموشی بخش سلامت در اجرای پروژه های عمرانی خبر داد و افزود: وقتی بزرگراه، اتوبان و جاده می سازیم، به تنها مسئله ای که توجه نمی شود، تامین سلامت مردم در اجرای این قبیل پروژه ها است.

وی تصریح کرد: تا انسان سالم در جامعه نباشد، آن کشور نمی تواند توسعه بیابد و رشد کند.

کد مطلب 610045

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