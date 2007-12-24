رایزنی آمریکا برای تعیین دستورکار و تاریخ دور چهارم مذاکرات با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست،"رایان کروکر" در میزگردی در جمع خبرنگاران اعلام کرد:" کاهش مشهودی در حملات خمپاره و راکت و همچنین در استفاده از بمبهای جاده ای از سوی شبه نظامیان وجود داشته است."

وی مدعی شد که فکر می کند تصمیمات برای نفوذ ایران در عراق در بالاترین سطح دولت ایران گرفته می شود.

کروکر با طرح این سئوال که چه چیزی در پشت این تصمیم برای کاهش خشونتها وجود دارد، گفت: " آیا این به این معناست که ایران هم اکنون به طور کامل به ایجاد یک عراق با ثبات، امن و دموکراتیک متعهد شده یا ملاحظات دیگری وجود دارد که ممکن است ما نتوانیم آنها را ببینیم؟"

سفیر آمریکا در عراق به زعم خود مدعی شد که برخی از مقامهای عراقی به وی گفته اند که یک ارزیابی دوباره راهبردی در ایران وجود داشته که هم اکنون خود را به شکل کاهش سطح خشونتها نشان می دهد، اما برخی دیگر از این مقامها خیلی درباره آن مطمئن نیستند.

به نوشته این روزنامه ، مقامهای آمریکایی از طریق میانجیگرهای عراقی در حال مذاکره درباره یک دستورالعمل و تاریخهایی برای دور جدید گفتگو با ایران هستند.

کروکر درباره عراق و حملات ترکیه به مواضع پ.ک.ک ( حزب کارگران کردستان ترکیه) هم گفت:"همه ما منافع کاملا مهمی در ثبات عراق داریم و به نظر من هیچ یک از ما نمی خواهیم شاهد عملیاتهایی به شکلی باشیم که می تواند ثبات در داخل عراق را تهدید کند."

وی افزود: آمریکا، ترکیه و عراق یک هدف مشترک برای پایان دادن به توانایی پ.ک.ک ( حزب کارگران کردستان ترکیه) در انجام عملیات علیه ترکیه از عراق دارند.

سفیر آمریکا درعراق پیشتر نیز پیش بینی کرده بود که دور چهارم مذاکرات ایران و آمریکا درباره عراق ظرف دو هفته آینده برگزار شود.

رایان کروکر همچنین از دولت عراق خواست از شبه نظامیان سنی برای مقابله با ناآرامی ها استفاده کند.

ادعاها و اتهامات مقامهای آمریکایی علیه ایران مبنی بر حمایت ازگروه های مسلح در عراق بدون اینکه حتی یک مدرک برای اثبات آن ارائه کنند و فرافکنی آنها به اینکه علت کاهش این حملات، قطع این حمایتها است، در حالی مطرح می شود که آکادمی نظامی "وست پوینت" وابسته به ارتش آمریکا در تحقیقات اخیر خود اعلام کرد که اکثر تروریستهای القاعده درعراق از عربستان و لیبی آمده اند و بیشتر آنها نیز دانشجوی دانشگاه هستند.

به گزارش مهر به نقل از رادیو سوا، این تحقیقات براساس پرونده 606 نفری است که شبکه القاعده در عراق آن را تدوین کرده است و نیروهای ائتلاف در عراق در ماه اکتبر به آن دست یافته اند.

چندی پیش نیویورک تایمز فاش کرده بود : 60 درصد از جنگجویان خارجی حاضر در عراق متعلق به کشورهایی هستند که این کشورها از متحدان اصلی آمریکا محسوب می شوند که عربستان از جمله این کشورها است.

به نوشته این روزنامه، 41 درصد از جنگجویان خارجی حاضر در عراق را اتباع عربستان سعودی و 18 درصد از آنها را اتباع لیبی تشکیل می دهند.

در همین رابطه، دو هفته قبل هفته نامه انگلیسی ساندی تایمز با پرداختن به مسئله سفر اتباع عربستانی به کشورهای دیگر برای مبارزه با نظامیان خارجی نوشت : عربستان هم اکنون به مرکز وحشت جهانی و مهمترین حامی مالی تروریستها تبدیل شده است و شبکه خبری NBC آمریکا نیز چندی پیش اعلام کرده بود :"بیش از 55 درصد از جنگجویان خارجی حاضر در عراق را اتباع عربستانی تشکیل می دهند".