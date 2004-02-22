گزارش حادثه انفجار قطار در نيشابور منتشر شد

به گزارش خبرگزاري مهر، براساس مدارك و شواهد موجود در ساعت 4 و 10 دقيقه بامداد روز 29 بهمن ماه تعداد 51 دستگاه واگن باري با محمولاتي شامل گوگرد، پنبه، كودشيميايي و مواد سوختي به دليل ترافيك سنگين قطارهاي مسافري در آن ايام در ايستگاه ابومسلم متوقف بوده است تا پس از اعزام لكوموتيو درقطارهاي تفكيكي به مبادي مختلف مورد تقاضاي صاحبان كالا اعزام شود.

براساس اين گزارش عليرغم اينكه بر اساس تحقيقات بعمل آمده و قرائن، ترمزهاي دستي واگنها بسته وكفش خط نيز در زير چرخها قرار داده شده بود، نبا به عللي كه تاكنون نيز بطور قطعي مشخص نشده و در دست بررسي است بطورناگهاني به حركت درآمده و به لحاظ شيب منطقه، واگنها پس از خروج از خط فرعي و قرار گرفتن در مسير خط اصلي به سمت ايستگاه كاشمر به حركت درمي آيند كه متاسفانه تلاش ماموران كشيك وقت براي متوقف كردن واگنها به نتيجه نمي رسد.

طبق اين اطلاعيه بلافاصله بر اساس مقررات و ضوابط موجود موضوع فرار واگنها با قطارهاي مسافري كه در همان ساعات در منطقه، از تهران به سوي مشهد در حركت بودند، آغاز مي شود كه با درايت مامور كشيك كنترل مركزي و تلاش ماموران مستقر در ايستگاههاي كاشمر و خيام، دو قطار مسافري از مسير واگنهاي فراري به خطوط مطمئن فرعي ايستگاهها هدايت و از بروز يك فاجعه جلوگيري مي شود.

در اين حال چنانچه هدف مامورين ترافيك راه آهن داير بر هدايت واگنهاي مذكور به فراز بعد از ايستگاه خيام به سمت نيشابور تحقق مي يافت، مي توانست تمام واگنها را هنگام رسيدن به نقطه فراز متوقف و قطعاً خسارت كمتري به بار مي آمد، ليكن تعدادي از واگنهاي باردار در قوس ورودي ايستگاه خيام ازخط خارج و پس از واژگون شدن به ساير واگنهاي متوقف در خط كناري ايستگاه خيام برخورد و دچار آتش سوزي مي شوند.

اين گزارش مي افزايد: حمل اينگونه محمولات در مقررات حمل و نقل ريلي طبيعي بوده و تابع هيچگونه شرايط غير متعارف نيست، ضمن آنكه براي تامين هواي ترمز، واگنهاي مستقر در هر ايستگاه كه در يك خط قرار ميگيرند مي بايد به يكديگر متصل و اقدامات براي استقرار آنها شامل بستن هواي ترمز واگنها و استقرار كفش خط صورت پذيرد.

همچنين پس از اعلام وضع اضطراري كميسيون سوانح ناحيه خراسان به سرپرستي مدير كل فقيد ناحيه و روساي ادارات با قطار نجات در محل حادثه حاضر و ضمن استمداد از سازمانهاي ذيربط از شهرستانهاي نيشابور و مشهد به مهار آتش و جابجايي واگنها مي پردازند.

بر اساس اين گزارش، پس از فروكش كردن نسبي شعله هاي آتش متاسفانه در ساعت 42/9 صبح بصورت غير منتظره تعدادي از واگنها ومحمولات منفجر و آسيب هاي جدي به روستاهاي حاشيه خط، امكانات، تجهيزات وارد و متاسفانه جمعي از مسئولان شهرستان نيشابور و مديران و پرسنل نيروي انتظامي راه آهن خراسان و گروههاي امداد و مردم محلي كه براي تماشاي حادثه در محل حاضر بودند جان خود را از دست دادند كه اقدامات امداد و انتقال مجروحين به مراكز درماني بلافاصله با ورود نيروهاي نجات صورت مي پذيرد.

گفتني است با توجه اينكه بعد از مهار نسبي آتش صورت گرفته موضوع و شرايط حاكم بر فعل و انفعالات شيميايي توسط كارشناسان خبره از ارگانها و نهادهاي مرتبط با اينگونه مواد و شرايط با حضور در محل در دست بررسي است كه تا اعلام نتايج اظهار نظر قطعي ميسر نمي باشد و از طرف ديگر پيرامون علت فرار قطار نيز اعضاء كميسيون سوانح راه آهن و كارشناسان ذيربط با جمع آوري تمامي مستندات و آثار باقيمانده روي خط واگنها و انجام تحقيقات و بازجويي از عوامل در رده هاي مختلف شغلي با جمع بندي نهايي گزارشات و مستندات، بزودي نتيجه پاياني به اطلاع مردم مي رسد.