فعاليت ايران در تربيت سگهاي مواد ياب گسترش مي يابد

علي هاشمي امروز در بازديد از مركز تربيت سگهاي مواد ياب نيروي انتظامي دركرج افزود : استفاده از سگهاي مواد ياب در مبارزه با مواد مخدر يكي از شيوه هاي مفيد و موثر است و ستاد مبارزه با مخدر از گسترش اين فعاليتها حمايت مي كند .

سردار ابويي رئيس مركز مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي نيز دراين بازديد ضمن ارائه گزارشي از فعاليتهاي مركز تربيت سگهاي مواد ياب افزود : اين مركز باهمكاري كشور فرانسه راه اندازي شده ولي اميدواريم به زودي بتوانيم با استفاده بيشتر از مربيان داخلي در زمينه تربيت سگهاي مواد ياب به خود كفايي برسيم .