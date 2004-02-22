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۳ اسفند ۱۳۸۲، ۱۵:۵۸

دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر :

فعاليت ايران در تربيت سگهاي مواد ياب گسترش مي يابد

دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت : فعاليتهاي ايران در مبارزه با مواد مخدر در همه زمينه ها و از جمله تربيت سگلها مواد ياب تربيت تحسين بيگانگان را برانگيخته است .

علي هاشمي امروز در بازديد از مركز تربيت سگهاي مواد ياب نيروي انتظامي دركرج افزود : استفاده از سگهاي مواد ياب در مبارزه با مواد مخدر يكي از شيوه هاي مفيد و موثر است و ستاد مبارزه با مخدر از گسترش اين فعاليتها حمايت مي كند .

سردار ابويي رئيس مركز مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي نيز دراين بازديد ضمن ارائه گزارشي از فعاليتهاي مركز تربيت سگهاي مواد ياب افزود : اين مركز باهمكاري كشور فرانسه راه اندازي شده ولي اميدواريم به زودي بتوانيم با استفاده بيشتر از مربيان داخلي در زمينه  تربيت سگهاي مواد ياب به خود كفايي برسيم .

کد مطلب 61007

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