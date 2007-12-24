شریف و تهران بالاتر از لیون و لیل / استخدام ملاکی برای برتری دانشگاهها

دکتر جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در رتبه بندی سال 2007 ، دانشگاه تهران رتبه 538 را به خود اختصاص داده است. در رده 500 دانشگاههای مهمی از سایر کشورهای جهان از جمله دانشگاه قاهره، دانشگاه بخارست، دانشگاه صنعتی چک در پراگ، دانشگاه داکا مشاهده می شود. همچنین دانشگاه صنعتی شریف با رتبه 528، دانشگاه ترلوز (فرانسه) و انستیتو تکنولوژی هند را در کنار خود می بیند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه مقایسه دانشگاههای تهران و صنعتی شریف با دانشگاههای دیگر در این رتبه بندی نکات با اهمیتی را آشکار می سازد، گفت: دانشگاه لیون و لیل در فرانسه بعد از دانشگاههای تهران و شریف قرار دارند، همین طور دانشگاه کراچی که در رتبه بندی تایمز جایگاه 559 را دارد، پس از دانشگاههای ایران قرار گرفته است.

وی در مورد برخی شاخصهای رتبه بندی های معتبر جهانی مانند تایمز گفت: یکی از شاخصها که امتیاز بالایی نیز دارد، اظهارنظرهای تخصصی صاحبنظران در رشته های مختلف دانشگاهی است. از این افراد که تعداد آنها بالغ بر 1300 نفر از 88 کشور جهان و از 5 قاره هستند، نسبت به اشتهار رشته های موضوعی مورد تخصص خود در دانشگاه های جهان پرس و جو می شود. امتیاز این شاخص 40 از 100 است. (شاخص Peer Review شاخصی است کیفی.)

رئیس مرکز منطقه ای افزود اضافه کرد: اشتهار بین المللی در میان استخدام کنندگان فارغ التحصیلان 10 امتیاز، تعداد استنادها به اعضای هیئت علمی معادل 20 امتیاز در ISI، نسبت استاد به دانشجو 20 امتیاز، تعداد دانشجویان خارجی و تعداد اعضای هیئت علمی خارجی به طور جداگانه دارای 5 امتیاز از دیگر شاخصها هستند.

وی افزود: با آغاز رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام با محوریت ایران در سال 1385 و استمرار آن در سال 1386 رقابت مثبت و سالمی در بین دانشگاههای کشور به وجود آمده که بخش زیادی از تولید علم ایران مدیون این موضوع است.

مهراد با اشاره به نمایه سازی مقالات ایرانی نمایه شده ISC در ISI گفت: تلاش می کنیم تا مجموعه تولیدات ISC در ISI یکپارچه شوند تا با هم افزایی دو زبان فارسی و انگلیسی که در واقع حاصل کار استادان و پژوهشگران ایران است، آن بخش از سند چشم انداز که با توسعه علمی سرو کار دارد محقق شود.