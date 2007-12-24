گرفتاری تاکسی های ون در ترافیک مشکلات

وی با اشاره به فعالیت بیش از 3 هزار تاکسی ون در تهران یادآور شد: با حجم گسترده ای از اعتراضات رانندگان این تاکسیها روبرو شده ایم که تمایلی به فعالیت ندارند و در این زمینه جهت حل مشکل ، بارها رایزنی هایی را با فرمانداری تهران انجام داده ایم و لی تاکنون پاسخی را نشنیده ایم.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران تصریح کرد: تمامی تاکسی های ون به صورت اقساطی خودروی خود را تحویل گرفته اند که در زمینه پرداخت اقساط خود نیز دچار مشکل هستند و فعالیت آنها در حال حاضر با زیان مالی روبرو است و کاهش سهمیه بنزین هم بر مشکلات آنها افزوده است.
نظر شما