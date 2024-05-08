به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دور رایزنی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان به ریاست مشترک علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان و فرخ شریف زاده معاون وزیر امورخارجه تاجیکستان امروز چهارشنبه در تهران برگزار شد.

در جریان این گفتگوها طرفین در خصوص طیفی از موضوعات دوجانبه از جمله تقویت روابط اقتصادی، ارتقای روابط فرهنگی و علمی، تقویت همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز افزایش تعاملات پارلمانی تبادل نظر کردند.

باقری در این ملاقات با اشاره به تفاهمات خوب صورت گرفته در دور اول رایزنی‌های سیاسی در تاجیکستان، بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه مناسبات با جمهوری تاجیکستان تاکید کرد.

معاون وزیر خارجه کشورمان، با اشاره به اهمیت و اولویت سیاست همسایگی در روابط خارجی ایران، تقویت همکاری با کشور هم‌کیش هم‌زبان، تاجیکستان را از مصادیق مهم اجرای سیاست همسایگی دانست.

وی با اشاره به تهدیدات امنیتی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، خاطرنشان کرد ایجاد ناامنی و حمایت از جریان‌های افراطی و تروریستی در منطقه یک واقعیت است که با حمایت‌های آمریکا، رژیم صهیونسیتی و برخی کشورهای اروپایی شکل گرفته است.

باقری تصریح کرد: امروزه همگرایی تمامی کشورهای منطقه برای مقابله همه‌جانبه و فراگیر با پدیده شوم تروریسم، امری لازم است که همکاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان برای تحقق آن ضروری است.

بر همین اساس دو کشور می‌بایست بیش از پیش از ظرفیت‌های سازمان‌های منطقه‌ای نظیر شانگهای، سازمان همکاری اسلامی، اکو و عدم تعهد بهره برند.

باقری همچنین با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و ضمن محکومیت ارتکاب نسل کشی از سوی این رژیم، کلید برقراری صلح و ثبات منطقه را مقابله با اشغالگری و تجاوزات رژیم اشغالگر دانست.

معاون وزیر خارجه تاجیکستان نیز با اشاره به همکاری‌های رو به توسعه دو کشور آمادگی کشورش برای توسعه مناسبات و تقویت همکاری‌ها میان دو کشور را اعلام نمود.

وی تا با اشاره به وجود نزدیک به ۲۰۰ سند همکاری میان دو کشور، اجرای کامل و مؤثر این تفاهمات را زمینه مناسبی جهت تقویت همکاری‌ها دانست و خواستار افزایش حجم مبادلات اقتصادی میان دو کشور شد.

وی همچنین با اشاره به سابقه همکاری‌های خوب دو کشور در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای، بر تداوم و تقویت مناسبات میان دو کشور همزبان با پیشینه تاریخی مشترک تاکید کرد.

در پایان این نشست طرفین، بر برگزاری منظم رایزنی‌های سیاسی با هدف تسریع همکاری‌ها در حوزه‌های گوناگون تأکید کردند.