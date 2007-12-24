"گنجینه ملی" 45 میلیون دلار فروخت

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد "گنجینه ملی: کتاب اسرار" که دنباله‌ای بر فیلم پرفروش "گنجینه ملی" است، در سه روز اول اکران از دنباله خود پیشی گرفت که سال 2004 با 1/35 میلیون دلار افتتاح شد و در مجموع به فروشی در حد 173 میلیون دلار دست یافت.





کیج، وویت و کروگر در صحنه‌ای از فیلم "گنجینه ملی: کتاب اسرار"

کیج در "کتاب اسرار" نقش بنجامین فرانکلین گیتز در فیلم اول را تکرار کرده و جاستین بارتا، دایان کروگر، جان وویت، هاروی کایتل، هلن میرن و اد هریس دیگر ستاره‌های این فیلم به کارگردانی جان ترتلتاب هستند. این بار فرانکلین گیتز باید با پی بردن به راز یادداشت‌های روزانه جان ویلکز بوث، قاتل آبراهام لینکلن از یک توطئه بین‌المللی پرده بردارد.

این هفته جز "کتاب اسرار" چهار فیلم دیگر نیز افتتاح شدند که هیچیک نتوانستند رقیب دو فیلم پرفروش هفته قبل، "من افسانه هستم" و "آلوین و سمورچه‌ها" باشند. افسانه علمی "من افسانه هستم" با بازی ویل اسمیت 56 درصد تماشاگران خود را از دست داد و در 3620 سینما 2/34 میلیون دلار فروخت. مجموع فروش این فیلم در 10 روز اول اکران 5/137 میلیون دلار شده است.

فیلم خانوداگی "آلوین و سمورچه‌ها" که تلفیقی از فیلم زنده و انیمیشن رایانه‌ای است نیز با از دست دادن تنها 35 درصد از تماشاگران خود در 3499 سینما به فروشی در حد 29 میلیون دلار دست یافت و مجموع فروش خود را در 10 روز اول نمایش به 9/84 میلیون دلار رساند.

در رقابتی نزدیک "جنگ چارلی ویلسن" مایک نیکولز توانست موزیکال "سوئینی تاد: آرایشگر شیطان‌صفت خیابان فلیت" تیم برتن را کنار بزند و در رتبه چهارم جدول قرار بگیرد، هر چند هیچیک از دو فیلم نتوانستند درهفته اول اکران بیشتر از 10 میلیون دلار بفروشند.

فیلم 75 میلیون دلاری "جنگ چارلی ویلسن" با بازی تام هنکس، جولیا رابرتز و فیلیپ سیمور هافمن در 2575 سینما 6/9 میلیون دلار فروخت. این فیلم اقتباسی از کتابی به همین نام است که سال 2003 منتشر شد. داستان درباره چارلی ویلسن نماینده تگزاس در مجلس آمریکا و عضو حزب دموکرات است که در دوران حمله شوروی سابق به افغانستان با همکاری یک مامور سازمان سیا به مجاهدین افغان کمک کرد.

"سوئینی تاد" با بازی جانی دپ و هلنا بونهم کارتر با 35/9 میلیون دلار فروش در 1249 سینما در رده پنجم قرار گرفت. متوسط فروش این فیلم در هر سینما تقریبا 7476 دلار بود که از این لحاظ شرایطی بهتر نسبت به "جنگ چارلی ویلسن" با متوسط 3735 دلار فروش در هر سینما داشت. هزینه تولید فیلم برتن 50 میلیون دلار بوده است.

"سوئینی تاد" داستان آرایشگری به نام بنجامین بارکر با بازی دپ است که در لندن قرن نوزدهم ناعادلانه به حبس ابد محکوم می‌شود. او از زندان می‌گریزد و وقتی پی می‌برد همسر و دخترش رفته‌اند، به قصد انتقام با نام مستعار سوئینی تاد بالای مغازه شیرینی‌فروشی زنی به نام نلی لاوت با بازی بونهم کارتر یک آرایشگاه باز می‌کند.

رده پنجم جدول را "پی. اس. دوستت دارم" با بازی هیلاری سوانک و جرارد باتلر به خود اختصاص داد که فروش آن در 2454 سینما تقریبا 5/6 میلیون دلار بود. این فیلم به کارگردای ریچارد لاگریونس درباره زنی بیوه‌ (سوانک) است که نامه‌هایی عاشقانه از همسر تازه درگذشته خود (باتلر) پیدا می‌کند.

موزیکال زندگینامه‌ای و طنزآمیز "داستان دیویی کاکس" با باز جان سی. رایلی و کارگردانی جیک کاسدان در اولین هفته نمایش در 2650 سینما تنها 1/4 میلیون دلار فروخت و هشتم شد. فیلم فانتزی "طلسم‌شده" در پنجمین هفته اکران با از دست دادن 25 درصد تماشاگران در 2752 سینما تقریبا 15/4 میلیون دلار فروخت و مجموع فروش آن 3/98 میلیون دلار شد.

فیلم فانتزی "قطب‌نمای طلایی" با بازی نیکول کیدمن و دانیل کریگ با از دست دادن 55 درصد تماشاگران خود 1/4 میلیون دلار فروخت و در رده نهم جای گرفت. مجموع فروش این فیلم در آمریکا به 4/48 میلیون دلار رسیده است. رده دهم جدول نیز از آن فیلم تحسین شده "جانو" شد که در 264 سینما حدود 4/3 میلیون دلار فروخت و مجموع فروش خود را به 4/6 میلیون دلار رساند.

12 فیلم پرفروش این هفته در مجموع به فروشی در حد 5/135 میلیون دلار دست یافتند که حدود 41 درصد بیشتر از موعد مشابه سال 2006 پیش است.