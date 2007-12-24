پیمان شیخی مسئول روابط عمومی نمایش در این باره به خبرنگار مهر گفت: "طبق گفته مدیر کل هنرهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر دیماه آماده بهرهبرداری میشود و طبق اعلامی که به گروه شده قرار است در نهایت "سهگانه میتراس" نیمه دوم دی در تالار قشقایی به صحنه برود."
وی یادآور شد: "قرار بود نمایش 20 مهر در تالار قشقایی اجرا شود که به دلیل تأخیر در امر بازسازی تئاتر شهر این اتفاق نیفتاد. اکثر بازیگران هم چهرههایی هستند که در سینما و تلویزیون نیز فعالیت میکنند و تأخیر در اجرا برای آنها مشکلساز شده است. هنوز روز قطعی آغاز اجرا را به ما نگفتهاند، ولی ما برای نیمه دوم دی برنامهریزی کردهایم."
نمایش "سهگانه میتراس" از سه اپیزود مجزا تشکیل شده و قرار است تا پایان هفته آینده دو اپیزود اول و دوم آن به دو زبان فارسی و انگلیسی در وبلاگ این نمایش به نشانی اینترنتی www.gharchhayesammi.blogfa.com و اپیزود سوم نیز همزمان با نخستین اجرای نمایش به دو زبان منتشر شود.
بهرام ابراهیمی، شهرام حقیقتدوست، رحیم نوروزی، شهرام عبدلی و نسیم ادبی از بازیگران نمایش "سهگانه میتراس" هستند که پیش از این مدتی به "قارچهای سمی" تغییر نام داده بود. سیمین امیریان نویسنده نمایش است و ایلیا منفرد آهنگساز و صوفیا دژاکام دستیار کارگردان آن هستند.
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