اتصال شبکه تولید و توزیع در دستور کار وزارت بازرگانی

محمدصادق مفتح در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص تفاوت قیمت خرده فروشی و عمده فروشی گفت: در حال حاضر به دلیل سرمایه گذاری مطلوب بر روی برخی از کالاها، تولید آنها در کشور وضعیت مطلوبی یافته و تولید داخلی آنها به حد مطلوبی رسیده که این کار خود به رقابتی شدن بازار در خصوص برخی از کالاها منجر شده است.

معاون وزیر بازرگانی دلیل اصلی این امر را تبعات تولید انبوه و فروش آن در بازارهای داخلی و خارجی نظیر کیفیت و رقابت بهتر دانست و گفت: این امر قطعا سود بیشتر مردم را به عهده خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل برخی مشکلات در بخش توزیع، ضرورت بکارگیری ابزارهای نوین تجارت نظیر تجارت الکترونیکی حس می شود؛ چراکه می تواند بخشی از هزینه ها را در واحدهای توزیع کالاها کاهش دهد، این درحالی است که برخی مابه التفاوتهای ایجاد شده ناشی از این امر بر روی تفاوت قیمت خرده فروشی و عمده فروشی نمایان می شود.

به گفته مفتح، ایجاد پلی میان تولید و توزیع ضروری است، این در حالی است که شیوه های نوین تجارت بر روی این نکته تاکید دارند که مصرف کننده خود به صورت مستقیم به تولیدکننده وصل شده و مایحتاج خود را تامین کند.

وی اظهار داشت: البته در تمامی کالاها مابه التفاوت بالایی میان تولید و توزیع وجود ندارد خصوصا این امر در مورد کالاهای اساسی صادق نبوده و مابه التفاوت قیمت خرده فروشی با عمده فروشی زیاد نیست؛ اما ممکن است در برخی از کالاها این اتفاق هم بیفتد.

معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با تاکید بر ضرورت اصلاح سیستم خرده فروشی و عمده فروشی کشور گفت: تفاوت معقولی باید میان قیمت خرده فروشی و عمده فروشی حاکم شود به نحوی که شبکه توزیع هزینه های منطقی خود را دریافت کند.

به گفته وی، تورم واحدهای صنفی در حال حاضر ناشی از حجیم بودن بدنه آنها و تحمیل هزینه های ناشی از آن به بدنه تولید است که در نهایت قیمت تمام شده را بالا برده و مردم را متحمل هزینه های سنگین تهیه کالا می کند.