جشنواره سراسری داستانهای ایرانی برگزیدگانش را شناخت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هادی مظفری دبیر جشنواره صبح امروز در مراسم اختتامیه جشنواره گفت: این جشنواره با هدف شناخت و معرفی نویسندگان خلاق و خوشفکر و نیز احیای فرهنگ اصیل ایرانی و خرده فرهنگ های قومی و بومی آن طی فراخوانی سراسری برگزار شد.

وی افزود: بیش از دو هزار و 100 اثر به دبیرخانه جشنواره رسید که از این میان 50 اثر به مرحله نهایی راه یافت.

مظفری در ادامه از حمایت های معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قدردانی کرد.

در این مراسم هیئت داوران متشکل از علی خدایی، ابوتراب خسروی، بلقیس سلیمانی، مجید قیصری و مهسا مجد علی پس از قرائت بیانیه ای برگزیدگان را به شرح ذیل اعلام کردند.

لوح افتخار، تندیس جشنواره و دو نیم سکه بهار آزادی به مهدی زارع زاده از سمنان برای اثر "درختها های های گریه می کنند" و نیز عطیه جوادی راد از کاشان به خاطر داستان "پا فرار" در جایگاه اول اهدا شد.

لوح افتخار تندیس جشنواره و یک سکه بهار آزادی به سه برگزیده دوم نصیبه فضل اللهی، خسرو عباسی خودلان و فاطمه جعفریان به خاطر آثار "شبیه صبحگاه"، "تیربند" و "عقرب خالکوب" تقدیم شد.

لوح افتخار و نیم سکه بهار آزادی به هشت برگزیده سوم این جشنواره آریا یعقوب زاده از تهران به خاطر "داستان آهای من اینجا هستم"، طیبه گوهری از شیراز برای "اثر هزار و یک بار"، علی اصغر حسینی از دهلران برای "فنجان های نشسته"، وحیده ابراهیم زاده از مشهد برای داستان "کافه عکس"، عباس پیرنیا دزفولی از شیراز برای "داستان چند حرفی"، زهرا سیادت موسوی از تهران به خاطر "پرده رومن"، پرستو آزادی ابد از همدان برای "آرامش مرده ها را به هم نزنید" و نرگس جورابچیان از تهران به خاطر داستان "گلوگیر" مقام سوم را کسب کردند.

از کوچکترین نویسنده شرکت کننده باران توجهی هشت ساله از مشهد تقدیر و نیز هدایایی به 50 برگزیده مرحله نهایی اهدا شد.