پیشنهاد سارکوزی به کشورهای عربی منطقه برای همکاری هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فایننشال تایمز، پیشنهاد "نیکلا سارکوزی" درباره همکاری هسته ای غیرنظامی و در دوره طولانی تر درباره راه اندازی نیروگاههای هسته ای یکی از روشهای ترجیحی رئیس جمهوری فرانسه در اعمال نفوذ در جهان و به ویژه کشورهای اسلامی است.

سارکوزی از زمانی که در ماه می به ریاست جمهوری فرانسه رسید؛ توافقنامه های همکاری هسته ای را با مغرب، الجزایر و لیبی امضا و همچنین بر فروش دو نیروگاه هسته ای به چین نظارت کرده است.

به نوشته این روزنامه، سارکوزی همچنین به دنبال ارائه تاسیسات هسته ای و یا کمک فنی به قطر، امارات، مصر و اردن است.

بر پایه این گزارش، سارکوزی در راستای تقویت کشورش گام بر می دارد. فرانسه در عرصه طراحی و ساخت راکتور هسته ای ، تهیه سوخت هسته ای و برخورد با پسماندهای هسته ای یک کشور پیشرو در جهان به شمار می رود.

برخی از ناظران فرانسوی اینگونه تحرکات سارکوزی را تنها بخشی از سیاست اقتصادی تقویت صادرت این کشور می دانند و برخی هم با اشاره به یک راهبرد دیپلماتیک آن را به اهداف سیاسی مرتبط می کنند.

به گزارش مهر ، "برونو ترتریز" کارشناس بنیاد تحقیقات استراتژیک پاریس گفت :"در درجه اول این یک بیانیه سیاسی است که ایران را هدف قرار می دهد و می خواهد نشان دهد که فرانسه با منافع برنامه های هسته ای صلح آمیز برای کشورهای در حال توسعه مخالف نیست."

فرانسه اخیرا از انعقاد قراردادهایی به ارزش 10 میلیارد یورو با لیبی در زمینه فروش راکتور هسته ای به این کشور خبر داد؛این قراردادها در جریان سفر "معمر قذافی" رهبر لیبی به فرانسه که پس از 34 سال صورت گرفت، با سارکوزی همتای فرانسوی وی به امضا رسید.