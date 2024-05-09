حضور مرکز اسناد انقلاب اسلامی با ۴۰ عنوان تازه در نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اسناد انقلاب اسلامی با ۴۰ عنوان جدید در سی و پنجمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران حضور دارد. این چهل عنوان در حوزههای تاریخ شفاهی، اسناد، اندیشه سیاسی، ترجمه و تحلیل وقایع تاریخی است.
منشورات جدید مرکز اسناد انقلاب اسلامی به موضوعاتی چون مبارزات قبل از پیروزی انقلاب، روندها و نهادهای بعد از پیروزی و حوادث قابل تأمل دهه اول انقلاب پرداخته است.
دفاع مقدس نیز از دیگر موضوعاتی است که در این آثار به چشم میخورد. عناوین مرتبط با اندیشه یاران امام خمینی هم از جمله منشوراتی است که مورد استقبال اهالی فکر و اندیشه قرار خواهد گرفت.
همچنین این گزارش از پیشفروش مجله «گواه» مرکز اسناد انقلاب اسلامی در ایام نمایشگاه کتاب خبر داد. مجله گواه براساس اسناد و خاطرات منتشرنشده با پروندههای ویژه به مسائل جدیدی در تاریخ انقلاب اسلامی میپردازد که برای اهالی تاریخ و عموم علاقمندان مورد توجه است.
مجموعه نشستهای نقد و بررسی آثار مرکز اسناد انقلاب اسلامی نیز از جمله برنامههایی است که با حضور اساتید، کارشناسان و نویسندگان برجسته در نمایشگاه کتاب برگزار خواهد شد.
برخی از عناوینی که برای نخستینبار در نمایشگاه کتاب ارائه میشود عبارت است از: «حاج شیخ» (زمانه و زندگی آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم) نوشته محمدرضا تمری، مبانی اقتصاد مقاومتی از نگاه رهبری نوشته سید محمد جواد قربی، حفظ نظام در اندیشه و رفتار بنیانگذار نوشته محمدعلی جودکی، کتاب «تقویم تاریخ دفاع مقدس، جلد شصت» (عاشورا در هور) نوشته نبی کریمی، جاسوس نوشته امیرعلی آزادی، سربلند در سپیده دم نوشته حسین کاوشی، یادداشتهای سیاسی ایران (جلد هفتم) نوشته اسماعیل مقامی، از سرگذشت … (خاطرات سید حسن خامنهای) نوشته محمدرضا سرابندی، تاریخ ایران پس از انقلاب جلد هشتم نوشته غلامرضا بهداروند، شهید مطهری سازمان مطلوب روحانیت نوشته علی باقریفر.
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