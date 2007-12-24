به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه را نشر کاروان تهیه می کند. ایده اصلی جنگهای ستاره ای متعلق به جورج لوکاس - فیلمساز - است که نویسندگانی مختلف نگارش جلدهای اول تا سوم آن را بر عهده داشته اند.

از این مترجم جلد اول مجموعه داستانهای "شیربان" توسط نشر قدیانی منتشر می شود. این داستانها نوشته یک مادر و دختر بریتانیایی است که با نام مستعار "زیز و کوردر" در عرصه داستان فعالیت می کنند.

"شیربان" که برای نوجوانان به رشته تحریر درآمده، در ردیف آثار فانتزی و علمی - تخیلی محسوب می شود و داستانهای آن درباره شخصیت یک پسربچه 10 ساله است که زبان گربه ها را می فهمد.

قصه های این مجموعه که در آینده ای نزدیک رخ می دهند، مفاهیمی نظیر اینکه "چطور از علم پزشکی و داروسازی سوءاستفاده می شود؟" و یا "آلودگی محیط زیست بر روی کودکان چه تاثیراتی می گذارد؟" را محور قرار داده است.

مهرداد تویسرکانی درباره ویژگیهای این مجموعه گفت: هرچند ترجمه این کار به پیشنهاد نشر قدیانی صورت گرفت اما وقتی ترجمه آن را آغاز کردم، متوجه شدم با اثری استثنایی در حوزه فانتزی روبرو هستم. شاید به این خاطر که ترجمه این مجموعه دشوار بود و درعین حال با فرم خاصی هم نوشته شده بود.

جلد اول این مجموعه درحال حاضر مراحل انتشار را می گذراند. وی ترجمه جلد دوم را هم آغاز کرده است.

"من آسیموف" درباره زندگی آیزاک آسیموف - نویسنده داستانهای علمی تخیلی - دیگر اثر آماده چاپ تویسرکانی است که طی ماه های آینده توسط کاروان وارد بازار کتاب می شود.