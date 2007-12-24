شهرآباد بردسکن در طرح بهسازی و توسعه روستایی اول شد

محمود واحدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در بردسکن اظهار داشت: پس از بررسی و در نظر گرفتن شاخصه های عمومی همچون جمعیت، کمیت های سیاسی، اقتصادی، صنعتی و ... در روستای شهرآباد، مرکز بخش شهر آباد بردسکن به عنوان روستای برتر در استان خراسان رضوی به وزارت مسکن معرفی شد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بردسکن افزود: در این راستا مبلغ دو میلیارد ریال اعتبار خارج از سهمیه طرح های هادی شهرستان به شهرآباد اختصاص یافته و امید می رود تا پایان سال جاری اجرای این طرح در این روستا آغاز شود.

وی همچنین یادآور شد: بخش شهرآباد در حالیکه بیشترین متقاضی وام های مقام سازی مسکن روستایی را در سطح شهرستان داشته است به نسبت جمعیت استقبال کمی صورت گرفته است.

واحدیان عنوان کرد: بنیاد مسکن آمادگی دارد در صورت مشارکت خیرین، ساخت مسکن شهری را در شهرآباد پیگیری و اجرا کند.