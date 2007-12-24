اشعار نزار قبانی به روسی ترجمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اشعار گزیده ای است از یکی از دیوانهای شعری قبانی که توسط خانه اطلاع رسانی "بیبلوس کنسالتینج" مسکو در 17 بخش به انضمام یک مقدمه چاپ شده است.

عناوین برخی از این بخشها عبارت اند از: "بدنت نقشه من است"، "عشق من؛ بیروت"، "کتابخانه دوست داشتن"، "نامه ای از زیر آب"، بگو دوستت دارم" و "نان و حشیش و باران".

نزار قبانی شاعر عرب زبان در 21 مارس سال 1922 در یکی از محله‌های قدیمی شهر دمشق سوریه به دنیا آمد. او در 21 سالگی نخستین کتاب خود را به نام "آن زن سبزه به من گفت..." را منتشر کرد که چاپ این کتاب در سوریه جنجال ساز شد.

با این وجود قبانی از آن پس نیز کتابهایی در همین سبک نوشت که از میان آنها می توان به "سامبا"، "عشق من"، "نقاشی با کلمات"، "با تو پیمان بسته ام ای آزادی"، "جمهوری در اتوبوس"، "صد نامه عاشقانه"، "شعر چراغ سبزی است"، "نه"، "تریلوژی کودکان سنگ انداز"، "بلقیس" و اشاره کرد.

در سال 1981 قبانی همسر عراقی تبارش "بلقیس الراوی" را در حادثه بمب گذاری سفارت عراق در بیروت از دست داد که این حادثه تلخ در شعرهایش نیز منعکس شد و تعدادی از مرثیه های شعر عرب از جمله "12 گل سرخ"، "بر موهای بلقیس"، "بیروت می سوزد" و "من تو را دوست می دارم" از آن پدید آمد.

نزار قبانی در سال 1988 در بیمارستانی در شهر لندن درگذشت. اشعاری از او به فارسی نیز ترجمه شده است.