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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۹:۴۶

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان:

پزشکان اصفهان به نرخ مصوب تمکین نکنند، شکایت می‌کنیم

پزشکان اصفهان به نرخ مصوب تمکین نکنند، شکایت می‌کنیم

اصفهان-رئیس انجمن حمایت ازحقوق مصرف کنندگان استان اصفهان گفت:چنانچه پزشکان نسبت به نرخ مصوب ابلاغی تعرفه پزشکان درسال١٤٠٣تمکین نکنند طرح شکایت علیه انجمن‌های پزشکی متخلف انجام می شود.

مجتبی برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس ارجاع موضوع بررسی وضعیت نرخ دریافتی ویزیت پزشکان از سوی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان، موضوع در دستور کار انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد تحرکاتی مبنی بر عدم تمکین از نرخ مصوب ابلاغی در حال شکل گرفتن است.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان با بیان اینکه این انجمن به عنوان تنها انجمن قانونی کشور اعلام می‌کند چنانچه پزشکان نسبت به نرخ مصوب ابلاغی تعرفه پزشکان در سال ١٤٠٣ تمکین نکنند نسبت به طرح شکایت علیه انجمن‌های پزشکی متخلف در مراجع ذی‌صلاح اقدام می‌کند و تا دریافت نتیجه پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.

کد مطلب 6101114

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    نظرات

    • کارمند IR ۰۶:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
      3 1
      پاسخ
      تمام پزشکان باید به قانون مقید باشند. کشور بی قانون یعنی همان جنگل انسانی

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