قاسمعلی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "فیلم تلویزیونی "جزیره" به تهیهکنندگی رضا جودی برای شبکه دو ساخته میشود. مضمون این فیلم متافیزیکی و معناگرا و روایتگر دختر جوانی است که درگیر ماجراهایی میشود. تا دو هفته دیگر نگارش فیلمنامه "جزیره" به پایان میرسد."
وی در ادامه افزود: "فیلمنامه فیلم سینمایی "سلام آقای رئیس جمهور" را هم به کارگردانی محمدرضا هنرمند و تهیهکنندگی پژمان لشگریپور نوشتهام و مشغول بازنویسی آن هستم. فضای داستان فیلم نئورئالیستی است. علاوه بر آن فیلمنامه سینمایی "داستان باورنکردنی مانگدیم" را هم به کارگردانی حسین محجوب نوشتهام."
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