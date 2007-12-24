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۳ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۵۰

"جزیره" در شبکه دو تولید می‌شود

جابر قاسمعلی مشغول نگارش فیلمنامه فیلم تلویزیونی "جزیره" برای گروه فیلم و سریال شبکه دو سیماست.

قاسمعلی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "فیلم تلویزیونی "جزیره" به تهیه‌کنندگی رضا جودی برای شبکه دو ساخته می‌شود. مضمون این فیلم متافیزیکی و معناگرا و روایتگر دختر جوانی است که درگیر ماجراهایی می‌شود. تا دو هفته دیگر نگارش فیلمنامه "جزیره" به پایان می‌رسد."

وی در ادامه افزود: "فیلمنامه فیلم سینمایی "سلام آقای رئیس جمهور" را هم به کارگردانی محمدرضا هنرمند و تهیه‌کنندگی پژمان لشگری‌پور نوشته‌ام و مشغول بازنویسی آن هستم. فضای داستان فیلم نئورئالیستی است. علاوه بر آن فیلمنامه سینمایی "داستان باورنکردنی مانگدیم" را هم به کارگردانی حسین محجوب نوشته‌ام."

کد مطلب 610114

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