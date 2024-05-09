به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد نیکبخت دراین باره اظهار کرد: معیارهای ۹ گانه برای شناسایی سازندگان برتر ساختمان در اصفهان شامل پایداری ساختمان و مدیریت انرژی، استفاده از فناوریهای نوین و هوشمند صنعت ساختمان، سرمایه گذاری در بافتهای ناکارآمد یا محلههای محروم، کیفیت طراحی و جذابیت بصری ساختمانهای ساخته شده، اقدامهای انجام شده در افزایش سرعت فرایند ساخت و ساز، رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی، مساحت زیربنای ساختمانهای ساخته شده، ارتقای ایستایی ساختمانی با کاهش وزن سازه و استفاده از مصالح با کیفیت و استاندارد است.
وی افزود: برای این معیارها، شاخصهایی تعریف شده که افزایش بهره وری آب، مدیریت مصرف انرژی، مدیریت پسماند از مبدا، استفاده از فناوریهای هوشمند، تعداد واحدهای ساخته شده با الگوی مسکن قابل استطاعت در بافتهای ناکارآمد یا محلههای محروم، استفاده از سیستمهای مکانیزه جهت تسریع فرایند ساخت و ساز، میزان تعهد به اجرای پروانه ساختمانی و عدم انجام تخلفات ساختمانی بر اساس سوابق آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ از جمله آن شاخصها است.
مدیر کل نظارت بر اجرای ضوابط شهرسازی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: سازندگان حقیقی و حقوقی که در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با مجموع حداقل مساحت ۵ هزار متر مربع زیربنا یا ۴۰ واحد را ساخته و با دریافت پایان کار یا پروانه ساختمانی شروع به ساخت کرده اند، میتوانند در این فراخوان شرکت کنند.
وی افزود: متقاضیان تا ۲۵ اردیبشهت ماه فرصت دارند با مراجعه به دبیرخانه شناسایی سازندگان حرفهای ساختمان شهر اصفهان در اداره مطالعات و برنامه ریزی شهری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان، مراجعه و فرمهای ارزیابی ساختمانها را دریافت و تکمیل کنند تا از امتیازهای ویژه ای که برای سازندگان برتر در نظر گرفته شده است، بهره مند شوند.
به گفته وی، هدف از این فراخوان عمومی شناسایی سازندگان حرفهای ساختمان، معرفی و تجلیل از آنها، هماهنگی بیشتر برای رفع موانع تولید و تسریع فرایند ساخت و ساز است.
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