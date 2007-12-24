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۳ دی ۱۳۸۶، ۱۳:۱۴

نمایشگاه آثار برگزیده گرافیک جشنواره قربان تا غدیر در بیرجند گشایش یافت

بیرجند - خبرگزاری مهر: همزمان با هفته ولایت نمایشگاه آثار برگزیده گرافیک سومین جشنواره فرهنگی هنری قربان تا غدیر در محل سالن نمایشگاهی شهرداری بیرجند گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی صبح امروز در حاشیه مراسم افتتاح این نمایشگاه ضمن تبریک این ایام گفت: 128 اثر گرافیک با موضوعات قربان، غدیر و اتحاد ملی و انسجام اسلامی از پنج استان شرقی کشور شامل خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان به دبیرخانه جشنواره رسیده که از این تعداد پس از بررسی هیئت داوران 40 اثر برگزیده شناخته شد و به این نمایشگاه راه یافته است.

وی هدف از برپایی این نمایشگاه را حمایت و شناساندن آثار برگزیده به مردم و تشویق و ترغیب دیگر هنرمندان به تولید آثار فاخر در این زمینه عنوان کرد.

معاون فرهنگی اداره ارشاد خراسان جنوبی افزود: آثار ارائه شده در سومین جشنواره نسبت به جشنواره قبلی از کیفیت و رشد بسیار مطلوبی برخوردار بوده است.

وی یادآور شد: مراسم اختتامیه جشنواره با حضور هنرمندان رشته های مختلف شامل گرافیک، خوشنویسی، شعر، ادبیات نمایشی و نماهنگ در روز پنج شنبه ششم دیماه ساعت 18 در محل مجتمع فرهنگی هنری علامه فرزان بیرجند واقع در این اداره کل برگزار خواهد شد.

به گفته جعفری نمایشگاه آثار گرافیک از امروز لغایت ششم دیماه جاری صبح ها از هشت تا 12 و عصرها از 15 تا 19 جهت بازدید عموم دایر است.

کد مطلب 610116

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