نسل جدیدی از پرتونگارهای مقطعی ابداع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این سیستم پیشرفته می تواند تصاویر واضح و دقیقی از مینهای زمینی پلاستیکی، ذخایر نهفته نفتی و حتی ستونهای آسیب دیده در دل ساختمانها ارایه کند.

محققان این دانشگاه گفتند سیستم توموگرافی آنها عمدتا در پزشکی کاربرد خواهد داشت با این حال می توان امید زیادی نیز به نتیجه گرفتن از آن در تحقیقات و جستجوهای زیرزمینی داشت.

هدف اصلی این محققان به دست آوردن تصاویر رایانه ای از هر چیزی است که در زیر زمین قرار دارد.

بر اساس گزارش روزنامه "حریت" چاپ ترکیه، پس از پایان یافتن کامل این پروژه از آن به عنوان بازیگر اصلی و تاثیرگذاری در پروژه های ارتش نیز استفاده خواهد شد. با استفاده از این سیستم نوین امکان تصویربرداری در هوا از مینهای نهفته در زمین نیز فراهم شده است.