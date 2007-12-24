تلفن رسیدگی به شکایات گردشگران در استان سمنان راه اندازی شد

سرپرست معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: شماره تلفن 3341197 در طول شبانه روز آماده دریافت شکایات، انتقادات، پیشنهادات هم استانی ها و گردشگران در خصوص ارائه خدمات گردشگری است.

سعید شریعتی پور هدف از راه اندازی این تلفن را تسریع در رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات در کمترین زمان ممکن عنوان کرد و افزود: این تلفن در 24 ساعت شبانه روز فعال بوده و در اسرع وقت به پیام های ضبط شده در این خصوص پاسخ و به تماس گیرندگان رسیدگی می شود.

وی اظهار داشت: در صورتیکه تماس گیرنده شماره تماس یا آدرسی را اعلام کند از نتیجه اقدام مطلع خواهد شد.