وزارت بهداشت تاقبل ازانتقال آنفلوآنزای پرندگان به انسان مسئولیتی ندارد

دکتر عبدالرضا استقامتی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه وزارت بهداشت در جریان چنین بحثی قرار دارد، گفت : چنین موضوعاتی هیچ ارتباطی به وزارت بهداشت ندارد.

وی با عنوان این مطلب که آنفلوآنزای پرندگان مربوط به سازمان دامپزشکی است، افزود : وزارت بهداشت مسئول آنفلوآنزای انسانی و جلوگیری از شیوع آن است.

معاون مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت، در ارتباط با این مسئله که معاونت درمان دانشگاه شهید بهشتی نیز در جریان این کار قرار دارد، اظهار داشت : در این زمینه نیز بی اطلاع هستیم.

وی تصریح کرد : آنچه در ارتباط با سلامت انسان است، در حیطه وظایف وزارت بهداشت قرار دارد و پیگیری این قبیل موضوعات باید از کانال سازمان دامپزشکی دنبال شود.

استقامتی در پاسخ به این سئوال که آنفلوآنزای پرندگان هم می تواند سلامت انسانها را درگیر کند، گفت: هنوز این اتفاق نیفتاده که وزارت بهداشت بخواهد اظهار نظر کند.

بر اساس آنچه که در چند روز اخیر و به دنبال اخباری پیرامون شیوع آنفلوآنزای پرندگان در تهران در برخی رسانه ها منعکس شده است، سازمان دامپزشکی با همکاری معاونت درمان دانشگاه شهید بهشتی نسبت به جمع آوری و ممنوعیت خرید و فروش پرندگان زنده از پاتوق های اصلی وجود این قبیل پرندگان در سطح شهر اقدام کرده است.