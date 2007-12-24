12 طرح پژوهشی در دانشگاه ایلام اجرا شد

یاسان پور اشرف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:این طرح های پژوهشی بیشتر در بخشهای کشاورزی، علوم انسانی، علوم پایه اجرا شده است.

وی افزود: اعتبار این طرح ها 600 میلیون ریال بوده است که از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه هزینه شده است.

پوراشرف مهترین هدف از اجرای این طرح های پژوهشی را توسعه استان ایلام در مرحله اول و توسعه دانش و فراگیری آن عنوان کرد و گفت: انجام و اجرای طرح های پژوهشی یکی از مهترین نیازهای هر جامعه است.

این مسئول خاطر نشان کرد: اساس کارهای علمی در دانشگاه کار پژوهشی است و اجرایی کردن چنین طرحهایی در جامعه باعث رشد علمی و فرهنگی آن جامعه می شود.

وی تصریح کرد: 80 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه ایلام در حوزه تحقیق و پژوهش فعالیت دارند.