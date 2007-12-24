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۳ دی ۱۳۸۶، ۱۰:۲۴

طرحهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به طور ویژه حمایت می‌شوند

طرحهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به طور ویژه حمایت می‌شوند

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با ارائه فراخوان پذیرش طرحهای پژوهش از طرحهای تحقیقاتی کاربردی با شرایط ویژه حمایت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به منظور تقویت زمینه های ارتباط علم و صنعت، حمایت از پژوهشهای کاربردی و تحقیقات حوزه نظام سلامت (HSR)، پیشنهاد طرحهای تحقیقاتی را با شرایط ویژه می پذیرد.

بر اساس شرایط اعلام شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، کلیه اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی و کارمندان دانشگاه می توانند بدون در نظر گرفتن مدرک و رشته تحصیلی به ­عنوان مجری، طرح پیشنهادی ارائه کنند.

کلیه طرحهای پیشنهادی به فوریت بررسی و نتایج آن اعلام می شود و به طرحهای برگزیده امتیازات ویژه ای در قالب گرانت پژوهشی اعطا خواهد شد.

طرح های پژوهشی مشمول حمایت ویژه در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود می شوند که پژوهشی کاربردی و غیر تکراری، مبتنی بر نظام سلامت (HSR)، پژوهشی تولیدی و ارتباط با جامعه و صنعت، کارآزماییهای بالینی و پژوهشهای مداخله ای و مطالعات کیفی و مطالعات مبتنی بر اطلاعات بیمارستانی باشد.

کد مطلب 610124

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