به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به منظور تقویت زمینه های ارتباط علم و صنعت، حمایت از پژوهشهای کاربردی و تحقیقات حوزه نظام سلامت (HSR)، پیشنهاد طرحهای تحقیقاتی را با شرایط ویژه می پذیرد.

بر اساس شرایط اعلام شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، کلیه اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی و کارمندان دانشگاه می توانند بدون در نظر گرفتن مدرک و رشته تحصیلی به ­عنوان مجری، طرح پیشنهادی ارائه کنند.

کلیه طرحهای پیشنهادی به فوریت بررسی و نتایج آن اعلام می شود و به طرحهای برگزیده امتیازات ویژه ای در قالب گرانت پژوهشی اعطا خواهد شد.

طرح های پژوهشی مشمول حمایت ویژه در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود می شوند که پژوهشی کاربردی و غیر تکراری، مبتنی بر نظام سلامت (HSR)، پژوهشی تولیدی و ارتباط با جامعه و صنعت، کارآزماییهای بالینی و پژوهشهای مداخله ای و مطالعات کیفی و مطالعات مبتنی بر اطلاعات بیمارستانی باشد.