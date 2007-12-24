اولین کارگاه تکثیر بچه ماهی در ایلام راه اندازی شد

یونس احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این کارگاه تکثیرماهی برای اولین بار در استان با حضور بخش خصوصی در روستای کلم واقع در شهرستان دره شهر راه اندازی شده است.

وی افزود: میزان تولید این کارگاه تا پایان سال جاری به یک میلیون قطعه می رسد که امیدواریم مشکل استان ایلام را از لحاظ آبزی پروری حل کند.

این مسئول بیان داشت: همه اعتبارات احداث و تاسیس این کارگاه توسط بخش خصوصی تامین شده، اما یک میلیارد ریال به عنوان تسهیلات در اختیار کارگاه قرار گرفته است.

احمدی مهمترین هدف ایجاد این کارگاه را نیاز استان ایلام با توجه به به قابلیت های بالقوه برای پرورش آبزیان و وجود 124 استخر سردآبی و گرم آبی در این استان عنوان و خاطرنشان کرد: قبل از ایجاد این کارگاه، آبزی پروری استان ایلام مجبور بود بچه ماهی مورد نیاز استخرهای خود را از دیگر استانهای کشور با هزینه های بالا حل کند.

مسئول شیلات استان ایلام همچنین از استحصال سالانه دو هزار و 900 تن ماهی در استان ایلام خبر داد.