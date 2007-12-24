تسهیلات ویژه برای رفع مشکل ترانزیت حجاج ایرانی خارج از کشور

حجت الاسلام سید محمدعلی شهیدی، معاون پارلمانی و کنسولی امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر درباره بروز برخی نگرانی ها در پی عدم لحاظ کردن پیش بینی های لازم جهت ترانزیت حجاج ایرانی خارج کشور از تهران با توجه به دخیل بودن دو فرودگاه مهرآباد و امام خمینی(ره) در این روند، تاکید کرد که رایزنی های لازم جهت رفع مسائل مربوط به این موضوع انجام گرفته و لذا جای نگرانی برای حجاج وجود نخواهد داشت.

نگرانی از وضعیت مبهم ترانزیت

این در حالی است که میهمانان "همایش ایرانیان مقیم خارج از کشور در مکه مکرمه" نگرانی خود در چارچوب مسئله مذکور را به این صورت اعلام کرده بودند: «دانشجویان خارج کشور که از معافیت دانشجویی استفاده می کنند در سال تنها یکبار اجازه ورود و خروج به کشور را دارند و آن دسته از این دانشجویان که برای سفر حج خواستار ترانزیت از ایران بوده اند با پرواز های خارجی به فرودگاه امام خمینی(ره) وارد شده اند، اما از آنجایی که اعزام حجاج از فرودگاه مهرآباد صورت می گیرد، قانونا باید در فرودگاه امام خمینی مهر ورود در گذرنامه آن ها ثبت شود و این افراد هنگام خروج از فرودگاه مهرآباد نیز باید مهر خروجی دریافت کنند.

با توجه به نکته مذکور، در حال حاضر دو گروه با مشکل مواجه خواهند شد: گروه نخست افرادی هستند که در ایران مهر ورود و خروج بر گذرنامه آنها خورده اما چون در بازگشت هم این روند تکرار خواهد شد و یک ورود و خروج دیگر در گذرنامه آنها ثبت می شود، افراد تا سال آینده اجازه ورود و خروج دیگری به ایران را نخواهند داشت و گروه دوم نیز افرادی هستند که در ایران مهر خروجی در گذرنامه آنها درج نشده و لذا قانونا در آمار افراد حاضر در ایران به حساب می آیند و لذا هر دو گروه نگران بازگشت خود هستند.»

جای نگرانی نیست

معاون پارلمانی و کنسولی امور ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه در خصوص رفع این معضل برای هموطنانمان گفت: در جریان مذاکرات و هماهنگی هایی که با اداره کل امور ایرانیان خارج از کشور و ستاد کل مشمولان خارج از کشور انجام گرفته، توافق کرده ایم که مجددا اجازه ضرب مهر ورودی دیگری در گذرنامه آنها صادر شود و به این ترتیب مشکل گروه نخست مرتفع خواهد شد.

شهیدی با بیان اینکه مشکلات گروه دوم نیز قابل رفع است، افزود: دامنه افرادی که در گروه دوم قرار می گیرند، گسترده نیست و تعداد محدودی را شامل می شود؛ چند موردی هم که در این خصوص وجود داشته را بنده شخصا بررسی کردم و پس از صحبتی که با اداره کنسولی انجام شد، انشاء الله مشکل این افراد هم حل خواهد شد.

وی در بخش دیگری از گفتگوی خود با مهر، ادامه داد: به عنوان مثال وضعیت چند مورد از این افراد به گونه ای بود که قصد داشتند ابتدا به ایران آمده، سپس به عراق یا افغانستان بروند و پس از آن به کشور بازگردند که البته یک مورد از آن ها باطل شده و موارد دیگر هم در مراحل بررسی است که در صورت عدم وجود مشکل خاص، برای تسهیل امور به آن ها حق ترانزیت رایگان داده خواهد شد.

عدم پیش بینی معضلات وجود دو فرودگاه

این مقام وزارت خارجه همچنین منشا بروز این مشکلات را وجود دو فرودگاه در روند انجام پروازهای خارجی ایران دانست و گفت: این مشکل برای ایرانیانی که با پاسپورت خارجی قصد سفر به ایران را دارند نیز بروز کرده، به عنوان مثال زائران ایرانی که در انگلیس بوده و تصمیم داشتند که از ایران به حج اعزام شوند، باید به صورت ترانزیت به کشور وارد می شدند که این مسئله باعث باطل شدن ویزای آن ها می شد چرا که از فرودگاه امام به تهران وارد شده اما باید از فرودگاه مهرآباد عازم حج می شدند.

یادآوری روند کنسولی برای مشمولان

معاون پارلمانی و کنسولی امور ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه با یادآوری قوانین مرتبط با وضعیت مشمولان اظهار داشت: همان گونه که می دانید مشمولانی که قبل از سال 82 از کشور خارج شده اند، می توانند دو بار در طول سال به ایران رفت و آمد داشته باشند اما لازمه انجام این کار، دریافت مهر ورود از سفارت های ایران است.

شهیدی ادامه داد: در ادامه انجام این روند، مشمول مورد نظر با دریافت مهر ورود به کشور از سفارت جمهوری اسلامی، به کشور وارد می شود. این فرد به حج مشرف می شود و از حج به کشور عزیمت می کند و در بدو ورود به تهران مجددا مهر دیگری در گذرنامه او درج می شود؛ چون ورود مجدد این فرد از فرودگاه مهرآباد انجام شده، خروج او از کشور با مشکل مواجه می شود که البته پس از انجام مذاکرات، قول داده اند که تا چند روز این مشکل رفع شود.

حل مشکل ظرف چند روز

وی توضیح داد: با این اوصاف، افرادی که با مشکل مذکور مواجه می شوند، باید پس از ورود به کشور با هماهنگی اداره امور ایرانیان خارج از کشور هماهنگی های لازم را انجام دهند تا پس از طی مراحل مورد نظر ظرف چند روز، مشکلی برای خروج آن ها از کشور ایجاد نگردد.

این مقام وزارت خارجه ضمن ابراز تاسف از عدم در نظر گرفتن پیش بینی های لازم برای رفع مشکلات مربوط به وجود دو فرودگاه در تهران، اظهار داشت: به هر صورت با رایزنی هایی که انجام شده، این مشکلات رفع خواهد شد؛ قابل یادآوری است که در همایش ایرانیان خارج از کشور که هر ساله در بعثه مقام معظم رهبری برگزار می شود و برگزاری آن در سال جاری بر عهده ما بود در ملاقاتی که با هموطنان عزیز داشتیم، از نزدیک در جریان مشکلات قرار گرفته و اقدامات عملی نیز در جهت رفع آن ها ترتیب داده ایم.