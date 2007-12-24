طرح جدید طالبانی برای تشکیل دولت وحدت ملی در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان، گزارشهای خبری حاکی ازآن است که جلال طالبانی طرح جدید سیاسی را به شورای وزیران عراق ارائه کرد که شامل تشکیل دولت وحدت ملی است.

به گفته این منابع، طرح رئیس جمهوری عراق شامل پشنهادهای گروه ها و جناحهای سیاسی می شود که از دولت عراق کناره گیری کردند و دربرگیرنده برقراری امنیت وثبات دراین کشوراست. طالبانی دراین طرح، از نقطه نظرات دیگر گروه هایی سیاسی حاضر در دولت و روند سیاسی عراق نیز بهره برد.

منابع مذکوراعلام کردند: تغییردر روند سیاسی عراق که قراراست بعد ازتعطیلات عید قربان و عید سال نو میلادی دراین کشور صورت گیرد؛ ممکن است با تشکیل دولت وحدت ملی عراق و بدون آنکه با اعتراضی روبرو شود، به پایان برسد.

این درحالی که سید عبدالعزیزحکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق جمعه گذشته درخطبه های نمازعید قربان در بغداد ازدولت عراق خواست تا برای پیشبرد روند سیاسی کشور، گروه های سیاسی را که از دولت کناره گیری کردند، برای بازگشت به روند سیاسی کشور متقاعد نماید.