نمایشگاه کتاب در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی برپا شد

مسئول برگزاری نمایشگاه کتاب یار مهربان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این نمایشگاه هر ساله از سوی انجمن اسلامی این پردیس برگزار می شود که امسال نیز این نمایشگاه همزمان با هفته ولایت برگزار شده است.

سارا تقوی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه با هدف افزایش سرانه مطالعه در دانشگاه، ارتقا سواد سیاسی، اجتماعی وعلمی دانشجویان همچنین معرفی انجمن اسلامی و نمایش توانمندی کار تشکیلاتی برگزار شده است.

مسئول واحد مطالعات و تحقیقات انجمن اسلامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران افزود: در این نمایشگاه 693 عنوان کتاب در چهار غرفه با موضوعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، رمان، مذهبی و ... ارائه شده است.

این نمایشگاه به همت انجمن اسلامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برپا شده و تا عید غدیر ادامه دارد.