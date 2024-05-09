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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۹:۲۹

رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو تاکید کرد؛

ضرورت تسریع در اتمام عملیات اجرایی طرح های جهاد آبرسانی

ضرورت تسریع در اتمام عملیات اجرایی طرح های جهاد آبرسانی

تبریز-رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو بر ضرورت تسریع در اتمام عملیات اجرایی طرح های جهاد آبرسانی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم جعفرزاده در سفری دو روزه به استان آذربایجان شرقی، ضمن بازدید از طرح‌های محرومیت زدایی در استان آذربایجان شرقی، در نشستی که با حضور مجریان و مسئولین اجرایی طرح‌های جهاد آبرسانی استان آذربایجان شرقی برگزار شد، پیشرفت طرح‌های محرومیت زدایی در حوزه آب شرب استان آذربایجان شرقی را چشمگیر و خوب توصیف کرد.

مشاور وزیر و رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو در تشریح بازدید از عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی ستارخان ورزقان فاز ۲ بر تسریع در اتمام عملیات اجرایی تأکید کرد.

جعفرزاده با اشاره به انجام اقدامات شاخص و بزرگی که در حوزه جهاد آبرسانی انجام یافته به ضرورت تبیین و آگاهی بخشی بیش از پیش این دست از اقدامات تاکید نمود.

کد مطلب 6101365

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