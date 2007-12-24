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۳ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۳۵

میران برای تدریس جودو به تاجیکستان می رود

سرگروه تیم ملی جودو در اولین تجربه مربیگری خود در یک کلاس المپیک سولیداریتی تدریس می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود میران امروز صبح برای تدریس در یک کلاس المپیک سولیداریتی راهی آستانه شد تا مربیان جودو تاجیسکتان را آموزش دهد.  در این کلاس که نزدیک به 50 نفر از مربیان جودو تاجیسکتان حضور دارند سرگروه تیم ملی اصول تمرین و مبارزه در جودو را به مدت 10 روز تدریس خواهد کرد.

کلاس های المپیک سولیداریتی یا همان همبستگی المپیک از سوی کمیته بین المللی المپیک جهت هماهنگی در آموزش و در رشته های مختلف برگزار می شود.

این اولین تجربه سید محمود میران در مربیگری است. کلاس فوق از فردا آغاز می شود.

کد مطلب 610138

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