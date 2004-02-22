جشنواره ملي كوهنوردي براي دانشجويان برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار " مهر" ، طرح برگزاري اين جشنواره درگردهمايي مديران تربيت بدني دانشگاههاي سراسر كشور كه هم اكنون در چابهار جريان دارد مطرح و مقرر شد تابستان آينده در يك روز ملي دانشجويان كوهنورد سراسر كشور به قلل مرتفع استانهاي مختلف صعود نمايند.

براساس اين گزارش دراين گردهمايي مقرر شد پس از هماهنگي هاي لازم با ساير دستگاهها و نهادهاي مرتبط زمان و محل هاي اين صعود همگاني مشخص شود.

گفتني است همايش مديران تربيت بدني دانشگاههاي سراسر كشور به مدت سه روز در مركز آموزش دريانوردي وعلوم دريايي چابهار برگزار مي شود.