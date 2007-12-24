پائیز 86 ؛ از جنایات بلک واتر در عراق تا کنفرانس شکست خورده آناپولیس

- مهر ماه * رئیس جمهوری آمریکا مبلغ 25 میلیون دلار را به عنوان کمک در زمینه انرژی برای کره شمالی و پاداشی برای حرکت آن کشور در جهت برنامه خلع سلاح های هسته ای اختصاص داد. * آمریکا از آزمایش موفقیت آمیز یک فروند موشک بالستیک قاره پیما خبر داد. یک موشک رهگیر بالستیک قاره پیمای آمریکا در پایگاه نیروی هوایی " واندربرگ" پرتاب شد و موشک هدف را رهگیری کرد. * آژانس دفاعی آمریکا در نظر دارد 49 میلیون دلار را برای توسعه دفاعی موشکهای بالستیک خود اختصاص دهد. * تلویزیون دولتی پاکستان خبر داد که رئیس سابق سازمان اطلاعات این کشور به عنوان جانشین "پرویز مشرف" برای فرماندهی کل ارتش منصوب شده و پس از کناره گیری وی، فرماندهی ارتش را در دست خواهد گرفت. * رئیس جمهوری کره جنوبی برای دیداری تاریخی با رهبر کره شمالی وارد این کشور شد و مورد استقبال رسمی "کیم جونگ ایل" قرار گرفت. * یک مسئول نظامی در هند از آزمایش یک فروند موشک جدید خبر داد که قادر به حمل کلاهک هسته ای و رسیدن تا اهداف راهبردی در پاکستان است. * ارتش ترکیه با نیروهای "پ.ک.ک" در جنوب شرقی این کشور و در نزدیکی مرز سوریه درگیر شد. * شصت و دومین نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با درخواست اقدام جهانی درباره فقر، تروریسم و تغییرات جوی کره زمین به کار خود پایان داد. نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از روز 25 سپتامبر(سوم مهر) آغاز شده بود و نشست های تخصصی درباره موضوعات دارفور، افغانستان، عراق، خاورمیانه و تغییرات جوی کره زمین در حاشیه آن در سطح مقام های بلندپایه کشورها برگزار شد. در اجلاس هشت روزه امسال نزدیک به یکصد نفر از سران کشورها از جمله رئیس جمهور ایران و 80 وزیر امور خارجه شرکت کردند. * رئیس جمهوری پاکستان "فرمان آشتی" که راه را برای دستیابی به توافق با نخست وزیر سابق این کشور درباره تقسیم قدرت هموار می کند، امضا کرد. * کمیسیون مشترک عراق و آمریکا که برای تحقیق درباره جنایات شرکت بلک واتر تشکیل شد، اولین نشست خود را برگزار کرد. * دبیرکل سازمان ملل متحد، کمیته انتخاب قضات و دادستانهای دادگاه بین المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان را تشکیل داد. * معاون سابق رئیس جمهوری آمریکا و از فعالان سازمان ملل متحد در زمینه تغییرات جوی، برنده جایزه صلح نوبل 2007 شد. * وزیر امور خارجه آمریکا با هدف دیدار با مقامهای تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی وارد فلسطین اشغالی شد. * معاون وزیر امور خارجه آمریکا و مسئول ارشد مذاکرات هسته ای با کره شمالی از این کشور خواست برای پیشرفت در توافق خلع سلاح هسته ای، تمام 50 کیلوگرم پلوتونیوم تولید شده خود را تحویل دهد. * در پی کاهش بی سابقه محبوبیت حزب لیبرال دموکرات انگلیس، رهبر این حزب از سمت خود استعفا کرد. * دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس با متهم کردن نخست وزیر رژیم صیهونیستی به تلاش برای به شکست کشاندن کنفرانس به اصطلاح صلح در ماه نوامبر، درباره پیامدهای جانبداری و حمایتهای آمریکا از این رژیم اشغالگر هشدار داد. * وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل توافق کردند تا 3 هزار نیروی حافظ صلح اروپایی به منطقه بحران زده دارفور در سودان اعزام نمایند. * سفر تاریخی رئیس جمهوری روسیه به تهران. * حزب حاکم ژاپن لایحه تمدید ماموریت پشتیبانی از عملیات ضد تروریسم آمریکا را در اقیانوس هند با تغییرات اندکی به تصویب رساند. * کاخ سفید موافقت کرد تا اسناد داخلی مربوط به برنامه استراق سمع غیرقانونی دولت بوش را در اختیار اعضا و کارکنان کمیته اطلاعاتی مجلس سنا قرار دهد. * درانتخابات مربوط به 5 عضو جدید غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، این کرسی ها به کشورهای نامزد از قاره های مختلف تعلق گرفت. * روزنامه های فرانسوی در واکنش به سفر تاریخی ولادیمیر پوتین به تهران آن را نشانه حمایت کامل از برنامه هسته ای صلح آمیز ایران دانستند. * رئیس جمهوری آمریکا با وجود اعتراضها و هشدارهای چین، طی مراسمی عالی ترین نشان طلای کنگره را به رهبر معنوی و تبعیدی تبت اعطا کرد. * در پی اظهارات "الکساندر لوکاشنکو" رئیس جمهوری بلاروس علیه یهودیان کشورش، روابط مینسک با رژیم اسرائیل تیره شد. * کاخ الیزه خبر داد که نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه رسما از همسرش سسیلیا جدا شده است. * کمیته انتخابات ترکیه اعلام کرد که شمارش 45.4 درصد آرا همه پرسی اصلاح قانون اساسی این کشور نشان می دهد که 72 درصد مردم با این اصلاح موافقند. * یک روزنامه اماراتی به نقل از منابع وزارت کشور عراق خبر داد که شرکتهای امنیتی آمریکایی و انگلیسی از جمله شرکت بلک واتر سرانجام در پی فشارها و خشم دولت و مردم عراق، عملیات خروج از این کشور را آغاز کرده اند. * رئیس جمهوری قرقیزستان در پی تصویب اصلاحات قانون اساسی در همه پرسی، پارلمان را منحل و دستور برگزاری انتخابات پارلمانی جدید را در روز 16 دسامبر صادر کرد. - آبان ماه * رسانه های روسی از آزمایش یک موشک کوتاه برد ضد بالستیک جدید از سوی روسیه خبر دادند. * وزارت امور خارجه آمریکا در اقدامی سئوال برانگیز در جریان رسیدگی به پرونده شرکت امنیتی خصوصی بلک واتر به کارکنان این شرکت که ارتکاب جنایت از سوی آنها، خشم مردم و دولت عراق را به دنبال داشته است، مصونیت قضایی داد. * جمعی از سناتورهای آمریکا با ارسال نامه ای به رئیس جمهوری این کشور با تاکید بر اینکه بوش نمی تواند از لحاظ قانونی به ایران حمله کند؛ از وی خواستند تا اختلافات خود با ایران را با استفاده از روشهای دیپلماتیک حل کند. * وزیر دفاع کانادا از حمله شورشیان در نزدیک شهر قندهار در افغانستان جان سالم بدر برد. * نخست وزیران کره شمالی و کره جنوبی برای نخستین بار طی 15 سال گذشته در سئول با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. * با آغاز اعتصاب گسترده کارگری در فرانسه، حمل و نقل در این کشور به حالت تعطیل درآمد. * رئیس جمهوری پاکستان تاکید کرد که زرادخانه هسته ای این کشور تحت کنترل کامل قرار دارد. * رئیس جمهوری فرانسه تاکید کرد که کشورهای قاره اروپا باید خود به تنهایی قادر باشند از خود دفاع کنند. * مجلس سنای روسیه تعلیق عضویت در پیمان سلاحهای متعارف اروپا (CFE) را تصویب کرد. * سخنگوی ریاست پارلمان گرجستان گفت که پارلمان به برداشته شدن حالت فوق العاده در این کشور رای داد. * رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و رئیس فراکسیون ائتلاف عراق یکپارچه پس از گذراندن دوره درمان تکمیلی خود در ایران به بغداد بازگشت. * "فرن تاونسند" مشاور امنیت داخلی و ضد تروریسم کاخ سفید و رئیس جمهوری آمریکا استعفا داد. * رئیس مجلس لبنان تائید کرد که جلسه پارلمان این کشور برای انتخاب رئیس جمهوری بار دیگر به تعویق افتاده است. * سران کشورهای جنوب شرق آسیا(آ سه آن) با تصویب منشور جدیدی، زمینه تبدیل این سازمان را به یک اتحادیه منطقه ای شبیه اتحادیه اروپا فراهم کرده و یک نهاد نظارت بر حقوق بشر کشورهای عضو نیز تاسیس کردند. *سران چین، ژاپن و کره جنوبی در حاشیه اجلاس سران آسه آن در سنگاپور با یکدیگر دیدار و توافق کردند درباره خلع سلاح هسته ای کره شمالی و صلح در شبه جزیره کره همکاری کنند. *منابع خبری ازآغاز رسمی گفتگوهای هند با آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه های هسته ای دهلی خبر دادند. * رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا روند خروج نیروهای این کشور از اروپا را متوقف کرد. - آذرماه * رئیس تیم بین المللی بررسی ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان در آخرین گزارش خود پیش از پایان ماموریتش، از پیشرفت در تحقیقات مربوط به این پرونده خبر داد. * شورای امنیت سازمان ملل متحد تعیین "سرژ برامرتز" رئیس تیم بین المللی بررسی ترور نخست وزیر اسبق لبنان به سمت دادستان کل دادگاه ویژه بین المللی برای رسیدگی به جنایات جنگی یوگسلاوی سابق را تایید کرد. * رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و نماینده ای از چین در دیدار خود با یکدیگر درباره همکاریهای اقتصادی دوجانبه گفتگو می کنند. * شرکت فرانسوی آروا اعلام کرده که می تواند تا سال 2012 بیش از 20 راکتور هسته ای را به کشورهای مختلف جهان بفروشد. * رئیس جمهوری قرقیزستان با امضای حکمی، دستور برکناری نخست وزیر این کشور از پست خود را صادر کرد. * دولت آمریکا پیش نویس قطعنامه حمایت از تصمیمات کنفرانس آناپولیس درباره از سرگیری روند صلح در خاورمیانه را تقدیم شورای امنیت کرد. * نخست وزیر جدید استرالیا از خروج نظامیان این کشور ازعراق تا اواسط سال آتی میلادی خبر داد. * معاون وزیر امور خارجه آمریکا روسیه را به تضعیف سازمان امنیت و همکاری برای اروپا موسوم به OSCE متهم کرد. * "پرویز مشرف" هشت سال پس از حکومت بر پاکستان در یونیفورم نظامی، به عنوان یک رئیس جمهورغیرنظامی سوگند یاد و بر برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر آن(18 دی) تاکید کرد. * دولت هلند موافقت خود را با تمدید ماموریت نیروهای نظامی این کشور در جنوب افغانستان برای دو سال دیگر اعلام کرد. * شاه اردن با صدور فرمانی مجلس سنای این کشور را منحل کرد و رئیس و اعضای جدیدی را برای آن برگزید. * رایزنی دیپلماتهای بلندپایه شش کشور عضو گروه موسوم به پنج به علاوه یک درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران در ساختمان وزارت امور خارجه فرانسه در پاریس برگزار شد. * کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه پیش از پیروزی قاطع حزب روسیه واحد به رهبری ولادیمیر پوتین در انتخابات پارلمانی خبر داد. * رئیس جمهوری پاکستان حالت فوق العاده شش هفته ای را لغو و قانون اساسی کشور را احیا کرد. * روسیه یک موشک بالستیک قاره پیما را از یک زیردریایی در غرب این کشور به سوی سواحل شرق با موفقیت آزمایش کرد. * وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد که نخستین محموله از سوخت اتمی را برای نیروگاه بوشهر در ایران ارسال کرده است. * بلغارستان به عنوان اولین کشور اروپایی پیمان اتحادیه اروپا که جای قانون اساسی واحد را گرفته، به امضا رساند . * پارلمان اوکراین با اختلاف اندکی "یولیا تیموشنکو" را به عنوان نخست وزیر جدید انتخاب کرد. * سفر غیرمنتظره وزیر امور خارجه آمریکا به عراق . * سنای آمریکا بودجه 70 میلیارد دلاری را به عنوان بودجه نامحدود برای جنگهای عراق و افغانستان تصویب کرد. * بروز آتش سوزی در یکی از ساختمان های مجموعه کاخ سفید. * مجله آمریکایی تایم "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه را چهره سال 2007 معرفی کرد. * سردبیران و دبیران خبر رسانه های آمریکایی، در یک نظر سنجی که از سوی آسوشیتدپرس انجام شد؛10 عنوان خبر ساز رسانه های این کشور را در سال 2007 میلادی مشخص کردند که یکی از آنها برنامه هسته ای صلح آمیز ایران است. * کنفرانس بین المللی به اصطلاح صلح خاورمیانه در شهر آناپولیس در ایالت مریلند آمریکا برگزار شد. * 27 عضو اتحادیه اروپا "پیمان لیسبون" را به جای قانون اساسی واحد اروپا امضا کردند. * کنفرانس کشورهای کمک کننده به تشکیلات خودگردان فلسطین در پاریس در بیانیه پایانی خود بر ضرورت بهبود اوضاع اقتصادی مناطق فلسطینی به عنوان عنصری اساسی برای همراهی با روند به اصطلاح صلح تاکید کرد. * "فرانسوا الحاج" رئیس عملیات ارتش لبنان و نامزد احراز فرماندهی ارتش این کشور در انفجار خودروی بمبگذاری شده در منطقه بعبدا در بیروت کشته شد. * جدیدترین نظرسنجی انجام شده در پاکستان نشان می دهد که بیش از 60 درصد از مردم این کشور خواهان کناره گیری پرویز مشرف از سمت ریاست جمهوری پاکستان هستند. * یک روزنامه عبری از دستیابی به اسناد محرمانه مربوط به مذاکرات سازش 2000 کمپ دیوید و 2001 طابا، میان رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان فلسطین خبر داد. * نشست کشورهای کمک کننده به تشکیلات خودگردان فلسطین در پاریس با حضور 90 شرکت و سازمان بین المللی برگزار و مبلغ 7 میلیارد و 400 میلیون دلار به این تشکیلات کمک جمع آوری شد.