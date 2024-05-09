به گزارش خبرنگار مهر، احمد راستینه امروز پنجشنبه در کارگروه گردشگری چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: ضرورت اصلاح جرایم رودخانه زاینده‌رود و راه باید اندیشه کرد تا توسعه مناطق گردشگری از بن‌بست خارج شود.

وی افزود: در سراسر چهارمحال و بختیاری توجه به توسعه زیرساخت‌های گردشگری حائز اهمیت است، به دلیل عدم وجود منابع امکان توسعه زیرساخت‌های گردشگری و استفاده از ظرفیت گردشگران وجود ندارد.

نماینده مردم شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر در مجلس ادامه داد: موزه بزرگ شهرکرد، نیاز به اعتبار برای تکمیل دارد، آثار تاریخی قابل توجهی در شهرکرد وجود دارد اما مکانی برای نمایش آن‌ها وجود ندارد، همچنین اتاق آئینه شهرکرد با بی‌تدبیری تمام در اختیار پیمانکار قرار گرفته است.

راستینه عنوان کرد: کارگاه‌های تولید نمد در شهرکرد، شهر نمد در شرایط سختی هستند و نیازمند تسهیلات هستند، زنجیره نمد در شهرکرد باید ایجاد و توسعه پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: تسهیلات باید در اختیار پروژه‌های گردشگری و صنایع دستی استان چهارمحال و بختیاری قرار گیرد به ویژه طرح‌هایی که پیشرفت بالایی دارند.