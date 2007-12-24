سهمیه های آزمون دستیاری 86 تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی که در این آئین نامه به نام رزمنده نامیده می شود به افرادی اطلاق می شود که از تاریخ 31 شهریور سال 59 تا 31 شهریور سال 67 حداقل 6 ماه متناوب یا متوالی داوطلبانه در مناطق عملیاتی حضور داشته باشند.

سهمیه رزمندگان

مناطق عملیاتی براساس مصوبات شورای عالی دفاع تعیین می شود، مدت اسارت جزو مدت حضور در جبهه تلقی می شود و مدت حضور داوطلبان جانباز انقلاب اسلامی با معلولیت بیش از 25 درصد به ازای هر 10 درصد معلولیت اضافی مدت 6 ماه حضور در جبهه محاسبه خواهد شد. پذیرفته شدگان با استفاده از سهمیه رزمندگان باید در دانشگاههای علوم پزشکی تعهد عام ارائه کنند.

سهمیه مناطق محروم و مورد نیاز

حداکثر 25 درصد کل ظرفیت پذیرش دستیار در هر رشته از رشته های مورد نیاز مناطق محروم به عنوان سهمیه مناطق مذکور به داوطلبین واجد شرایطی که 80 درصد حدنصاب قبولی در رشته محل انتخابی را کسب کنند اختصاص می یابد.

پذیرش در این سهمیه به صورت استانی و صرفاً در رشته - محلهای با ظرفیت بیش از 2 نفر مجاز است. بدین معنا که پذیرش داوطلبان متقاضی و حائز شرایط استفاده از سهمیه مناطق محروم یک استان که موفق به کسب حدنصاب قبولی جهت رشته - محل مورد تقاضا شده اند براساس اولویت نمره آزمون متقاضیان همان استان جهت استان مربوطه صورت خواهد پذیرفت.

چنانچه سهمیه ظرفیت پذیرش در سهمیه مناطق محروم یک رشته در یک استان تکمیل شود پذیرش متقاضیان رشته مذکور در آن استان متوقف خواهد شد. از پذیرفته شدگان با استفاده از سهمیه مناطق محروم، تعهد خاص با توجه مصوبات مربوطه به نفع دانشگاههای علوم پزشکی مناطق محروم و نیازمند اخذ می شود.

سهمیه خانم ها

حداقل 25 درصد ظرفیت هر رشته - محل در رشته های جراحی استخوان و مفاصل، جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی، جراحی مغز و اعصاب، چشم پزشکی، روانپزشکی، گوش و گلو و بینی و جراحی سروگردن و حداقل 50 درصد ظرفیت هر رشته - محل در رشته های بیماری های داخلی، بیماری های قلب و عروق و جراحی عمومی در صورت کسب حداقل 90 درصد حدنصاب قبولی در رشته - محل مورد انتخاب متعلق به خانم های متقاضی سهمیه خانم ها است.

افرادی که از سهمیه خانمها استفاده می کنند (اعم از متأهل و مجرد) در صورت پذیرفته شدن در رشته های تخصصی دارای سهمیه مذکور، ملزم به سپردن تعهد محضری خاص به میزان سه برابر طول دوره تحصیل جهت انجام خدمات در مناط ق مورد نیاز هستند.

پذیرش بصورت آزاد

داوطلب پذیرش به صورت آزاد نمی تواند در هیچیک از سهمیه ها پذیرش شود. در پذیرش به صورت آزاد، رقابت شرکت کنندگان با توجه به مقررات مربوط به حداقل و حداکثر ظرفیت خانم ها در رشته های مربوطه صورت می پذیرد. کلیه داوطلبین مرد و زن که از سهمیه های جانبازان، ایثارگران، رزمندگان و سهمیه مناطق محروم استفاده می کنند ابتدا بصورت آزاد پذیرش می شوند.

پذیرش به صورت مازاد جهت مناطق محروم

با توجه به مصوبه نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی از بین داوطلبان شرکت کننده در آزمو ن پذیرش دستیار تخصصی این دوره که در حال حاضر در مناطق محروم دارای پنج سال سابقه خدمتی در این مناطق هستند و حداقل تا تاریخ 20 دیماه سال جاری شاغل به خدمت بوده اند، در صورت کسب حداقل 80 درصد حدنصاب رشته - محل در رشته های مورد نیاز که براساس دستورالعمل اجرایی که متعاقباً تنظیم و همراه با دستورالعمل انتخاب رشته - محل در اختیار آنان قرار خواهد گرفت، مورد پذیر ش به صورت مازاد قرار خواهند گرفت.

پذیرفته شدگان با استفاده از مزایای این آزمون موظف به سپردن تعهد محضری خاص به محل استخدام خود به میزان دو برابر مدت آموزش هستند که این تعهدات مربوطه غیرقابل واگذاری به سایر مناطق یا دانشگاههای علوم پزشکی است.

پذیرش به صورت مازاد از میان استعدادهای درخشان و نخبگان

واجدین شرایط آئین نامه اجرایی "تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشان، نخبگان و استعدادهای برتر"که با تائید دانشگاههای محل تحصیل توسط شورای منتخب دانشگاه متشکل از نمایندگان معاونتهای آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی و نیز رئیس دفتر استعدادهای درخشان همان دانشگاه جهت استفاده از مزایای مذکور همراه با مستندات مربوطه به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی معرفی می شوند بر حسب امتیازات مکتسبه و به صورت متمرکز در صورت کسب حداقل 40 امتیاز از حوزه های چهارگانه مندرج در آئین نامه و نیز کسب حداقل 85 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده به صورت آزاد در رشته – محل هایی که متعاقباً اعلام می شود، مجاز به پذیرش خواهند بود.

میزان تعهدات این قبیل از پذیرفته شدگان مطابق سایر افراد پذیرفته شده به صورت آزاد در این آزمون خواهد بود. داوطلبین واجد شرایط فقط برای یک نوبت مجاز به استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان هستند.

پذیرش بصورت بورسیه نیروهای مسلح

باتوجه به مصوبه شورای آموزش پزشکی و تخصصی پذیرش کادر ثابت (رسمی) نیروهای مسلح با استفاده از بورسیه نهاد محل استخدام به صورت مازاد بر ظرفیت در قالب باقیمانده ظرفیت 5/2 درصد دستیاران انتقالی از خارج از کشور، در هر دانشگاه (با گرد به بالا) با تائید کمیسیون برنامه ریزی برنامه های دستیاری انجام می پذیرد.

پذیرش با استفاده از بورسیه در رشته تخصصی پزشکی ورزشی

در این دوره تخصیص کل ظرفیت پذیرش در رشته پزشکی ورزشی به داوطلبان واجد شرایط استفاده از بورسیه به شرط شرکت در آزمون و رقابت بین کلیه داوطلبان استفاده از بورسیه مجاز است.

پذیرش به صورت مازاد در رشته تخصصی پزشکی قانونی

به گزارش مهر، در این دوره به میزان 50 درصد ظرفیت رشته تخصصی پزشکی قانونی به صورت مازاد به داوطلبان مستخدم رسمی آزمایشی، قطعی یا پیمانی سازمان پزشکی قانونی که تا زمان ثبت نام جهت شرکت در این آزمون دارای حداقل 3 سال سابقه اشتغال با مدرک پزشکی عمومی در سازما ن مربوطه بوده و اسامی آنان حداکثر تا پایان مهلت ثبت نام با معرفی

ریاست سازمان مذکور و در نظر گرفتن شرایط اختصاصی به این دبیرخانه اعلام شده باشد، در صورت کسب حداقل 80 درصد حدنصاب رشته - محل مربوطه تعلق خواهد یافت.

اتباع غیر ایرانی

ثبت نام و شرکت اتباع غیر ایرانی مطابق مفاد راهنمای ثبت نام در سی و پنجمین دوره آزمون دستیاری بوده و پذیر ش این افراد طبق آئین نامه مربوطه انجام می پذیرد.



به گزارش مهر، ثبت نام در سی و پنجمین دوره آزمون دستیاری پزشکی در سال جاری برای نخستین بار به صورت اینترنتی انجام می گیرد و تا 20 دی ماه ادامه خواهد داشت. این دوره از آزمون دستیاری تخصصی بالینی دوم اسفند ماه در 31 دانشگاه علوم پزشکی کشور و با پذیرش در 25 رشته تخصصی بالینی برگزار می شود و نتایج اولیه (نمرات خام) پس از سه هفته بصورت اینترنتی اعلام خواهد شد.