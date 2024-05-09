رییس بنیاد شهید با خانواده شهید قمی کنسولگری ایران دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی با حضور در منزل شهید محسن صداقت ضمن دیدار و تفقد از خانواده و فرزندان این شهید والامقام گفت: امروز در سفر هیأت دولت به قم توفیق شد تا خانواده معظم شهدا را زیارت کنیم و از نصایح یادگاران شهدا در مسیر خدمت رسانی بهره مند شویم.

معاون رئیس جمهور در این دیدار گفت: خداوند ما را لایق دعای شهدا و شما خانواده شهدا قرار دهد تا بتوانیم خدمتگزار خانواده شهدا و ایثارگران باشیم و راه شهدا را ادامه دهیم.

پدر شهید محسن صداقت در دیدار با رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: تلاش‌های شما در بنیاد شهید و امور ایثارگران موجب رضایت و خوشنودی است. شما حافظان خون شهدا هستید. هر کس تلاش کند خداوند تلاشش را ضایع نمی‌کند و هر کس هجرت کند و در راه خدا بجنگد و شهید شود، بهشت برای اوست. این پاداش معامله بزرگ با خداوند است.

شهید محسن صداقت در حمله موشکی رژیم غاصب صهیونیست به کنسولگری ایران در دمشق به درجه والای شهادت رسید.