شرکتهای امنیتی انگلیسی در عراق اطلاعات غلط به لندن می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین با اعلام این خبر در ادامه نوشت : شرکت امنیتی ArmorGroup ( گروه مسلح ) به کارمندان خود دستور داده بود تا از دادن اطلاعات به ارتش انگلیس خودداری کرده و همچنین این شرکت امنیتی آمارهای غلطی درباره تعداد نیروهای خود در عراق به مسئولان انگلیسی ارائه کرده بود.

بر همین اساس و در پی منتشر شدن این خبر، جمعی از نمایندگان مجلس عوام انگلیس خواستار انجام تحقیقات گسترده در این زمینه شدند.

به نوشته گاردین، کارشکنیهای این شرکت امنیتی زمانی فاش شد که "کالین ویلیامز" از کارمندان این شرکت که تا دسامبر 2004 در عراق حضور داشت؛ جزئیاتی از فعالیت خود و شرکت ArmorGroup را در رسانه ها اعلام کرد.

ویلیامز در بخشی از سخنان خود گفته بود : ما وظیفه داشتیم تا هر روزه به پاسگاه های پلیس عراق مراجعه کرده و آخرین خبرهای مربوط به تحولات این کشور را جمع آوری کنیم، اما در عین حال به ما دستور داده بودند تا ازارائه اطلاعات گردآوری شده به ارتش انگلیس خودداری کنیم.

به گزارش مهر، شرکتهای امنیتی مختلفی از سوی کشورهای خارجی حاضر در عراق عهده دار مسئولیتهای امنیتی در این کشور شده اند، اما خبرهای مخابره شده از بغداد حکایت از آن دارد که شرکتهای امنیتی، در عمل به اصلی ترین وظیفه خود که همان برقراری امنیت در عراق است کارشکنی می کنند که بارزترین نمونه از کارشکنی این شرکتها در عراق، رسوایی شرکت بلک واتر آمریکا در ماههای گذشته به سبب کشتار وحشیانه چند غیر نظامی عراقی از سوی ماموران این شرکت بود.