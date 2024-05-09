چایخانه رضوی در بوشهر احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، وحید نیک روش عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مردم بوشهر همیشه ارادت خاصی به امام رضا (ع) داشته‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر افزود: آستان قدس رضوی شیوه نامه‌ای برای احداث چای خانه امام رضا (ع) تدوین کرده است که متولی آن کانون خدمت رضوی در استان است.

وی گفت: احداث این چایخانه با مشارکت کانون خدمت رضوی در استان در شهر بوشهر در دستور کار قرار گرفت و اعضای شورا با لایحه شهرداری جهت راه اندازی این چایخانه در پارک ایمان رو به روی مصلی جمعه بوشهر موافقت کردند.

نیک روش بیان کرد: مقرر شد در دهه کرامت عملیات اجرایی احداث این چایخانه آغاز شود.

وی ادامه داد: در کنار این چایخانه برنامه‌های فرهنگی و مذهبی از سوی کانون خدمت رضوی دیده شده است و شورا و شهرداری همراه این اقدام ارزشمند فرهنگی خواهد بود.

وی بیان کرد: نهادهای مردمی می‌توانند از ظرفیت این چایخانه برای برنامه‌های فرهنگی خود استفاده کنند.