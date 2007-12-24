نصرتالله تابش درباره مجموعه "ساعت شنی" به خبرنگار مهر گفت: "این مجموعه واقعیت را به تصویر کشیده و در قالب یک قصه دراماتیک به موضوع رحم جایگزین پرداخته است. در واقع پرداختن به دغدغه فردی که حاضر میشود حامل باشد، ارتباط عاطفی که بین او و بچه به وجود میآید و اینکه آیا میتواند به راحتی از بچه جدا شود، برای همه جذابیت دارد."
سردبیر و مدیر مسئول مجله "فیلمنگار" افزود: "مجموعه "ساعت شنی" به یک موضوع ملتهب اجتماعی پرداخته است. قصه زندگی شخصیتهای این مجموعه به خوبی در هم تنیده شده و شخصیتهای متعدد آن پرداختی خوب دارند. البته چندی پیش رئیس صدا و سیما گفته بود تلویزیون میخواهد خطوط قرمز کاذب را بشکند و به نظرم باید خطوط قرمز غیرضروری را شکست."
تابش خاطرنشان ساخت: "برخی تابوهایی که از موضوعات اجتماعی در جامعه ایجاد شده به یک حرکت سیاسی پیوند زده شده است. موضوع "ساعت شنی" اجتماعی و در مجموع خط روایت آن متفاوت است. یکی از دوستان تهیهکننده گفته وقتی مجموعهای روی مرز حساسیتهای اجتماعی کار کند، جذاب میشود. به نظرم مردم هم از این مجموعه استقبال کردهاند."
مجموعه تلویزیونی "ساعت شنی" به نویسندگی احمد رفیعزاده و کارگردانی بهرام بهرامیان با بازی داریوش ارجمند، رویا نونهالی، بیژن امکانیان، نسرین مقانلو، مهراوه شریفینیا، کمند امیرسلیمانی، برزو ارجمند، ژاله علو، پوریا پورسرخ و ... روزهای زوج روی آنتن شبکه یک میرود.
نظر شما