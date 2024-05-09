تعهد و تخصص ملاک در انتصابات باشد

به گزارش خبرنگار مهر، جت الاسلام محمد سبزی عصر پنجشنبه در معارفه شهردار ساوه، با تاکید بر وحدت مسؤولان گفت: باید به جای تقابل به دنبال تقویت وحدت در مسیر هدف‌های انقلاب، آرمان‌های شهدا و در راستای خدمت به مردم باشیم.

نماینده مردم شهرستان‌های ساوه و زرندیه در مجلس با تاکید بر اهمیت حل مشکلات مردم، افزود: لازم است همه مسؤولان نسبت به انجام رسالت خود در برابر مردم و قدردانی از مشارکت آنها در عرصه‌های مختلف، خدمت رسانی را جدی بگیرند.

حجت الاسلام سبزی با تاکید بر پرهیز از حاشیه و خدمت به مردم، گفت: به عنوان نماینده مردم این شهر در مجلس همواره سعی کردم در عزل و نسب‌ها دخالتی نداشته باشم، اما از متولیان این حوزه انتظار می‌رود تعهد همراه با تخصص را در انتصابات اولویت قرار دهند.