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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۸:۲۲

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس:

تعهد و تخصص ملاک در انتصابات باشد

تعهد و تخصص ملاک در انتصابات باشد

ساوه_نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس گفت: تعهد و تخصص ملاک عمل در انتصابات باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، جت الاسلام محمد سبزی عصر پنجشنبه در معارفه شهردار ساوه، با تاکید بر وحدت مسؤولان گفت: باید به جای تقابل به دنبال تقویت وحدت در مسیر هدف‌های انقلاب، آرمان‌های شهدا و در راستای خدمت به مردم باشیم.

نماینده مردم شهرستان‌های ساوه و زرندیه در مجلس با تاکید بر اهمیت حل مشکلات مردم، افزود: لازم است همه مسؤولان نسبت به انجام رسالت خود در برابر مردم و قدردانی از مشارکت آنها در عرصه‌های مختلف، خدمت رسانی را جدی بگیرند.

حجت الاسلام سبزی با تاکید بر پرهیز از حاشیه و خدمت به مردم، گفت: به عنوان نماینده مردم این شهر در مجلس همواره سعی کردم در عزل و نسب‌ها دخالتی نداشته باشم، اما از متولیان این حوزه انتظار می‌رود تعهد همراه با تخصص را در انتصابات اولویت قرار دهند.

کد مطلب 6101581

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