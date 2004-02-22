23 ميليون و 438 هزار و 30 راي شمارش شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور ، از مجموع 46 ميليون و 351 هزار و 32 نفر واجد شرايط راي دهي در 206 حوزه انتخابيه كشور حدود 23 ميليون و 438 هزار و 30 راي ماخوذه به ميزان 57/50 درصد واجدان شرايط شمارش شد.

اين گزارش حاكي است بيشترين ميزان آراي ماخوذه در حوزه اي انتخابيه استان تهران به ميزان 2 ميليون و 764 هزار و 923 راي (حدود 77/33 درصد مشاركت) وجود داشته است.

همچنين استان خراسان به ميزان 2 ميليون و 638 هزار و 804 راي ماخوذه حدود 56/55 درصد مشاركت) در مرحله بعدي قرار دارد.

استان هاي فارس ، خوزستان ، همدان ، اصفهان، آذربايجان شرقي ، مازندران و مركزي به ترتيب با 73/57 ، 59/55 ،08/51 ، 62/41 ، 98/55 و 79/42 درصد مشاركت بيشترين آراي ماخوذه را به خود اختصاص داده است.

كمترين آراي اخذ شده نيز در حوزه اقليت هاي ديني به ميزان 32 هزار و 431 راي و پس از آن استان سمنان با 224 هزار و 752 راي (حدود 40/56 درصد) و سپس استان يزد با 284 هزار و 284 راي (حدود 12/49 درصد) بوده است.