منابع آبی شهر مشهد دارای نیترات بالایی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد پرورش صبح امروز در بازدید چند تن از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد از روند اجرای پروژه تحقیقاتی نیترات زدایی آب مشهد افزود: هم اکنون بخشی از منابع آبها (چاهها) شهر مشهد به دلیل افزایش جمعیت و تعداد زیاد چاههای جذبی فاضلاب دارای نیترات بالاست.

وی افزود: جهت مقابله با این مشکل در کنار اقداماتی مانند اجرای طرح بزرگ فاضلاب مشهد جابجایی چاههای نیتراته از مدار خارج کردن این چاهها و سیمانته نمودن آنها، طرح تحقیقاتی" نیترات زدایی" به عنوان یکی از روشهای حذف نیترات مطرح شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد ضمن تشریح روند اجرای پروژه نیترات زدایی آب مشهد که از سال 80 با همکاری کشور آلمان در حال اجراست، اظهار داشت: در حال حاضر آب شرب شهر مشهد از طریق بیش از 320 حلقه چاه، دو تصفیه خانه و دو دهنه چشمه تامین می شود که چاهها حدود 90 درصد تامین آب مشهد را تحت پوشش قرار می دهند.

پرورش با برشمردن روشهای مختلف نیترات زدایی در این طرح و تشریح هر کدام ازآنها گفت: برای شهر مشهد چهار روش تصفیه تحقیقاتی اعم از روش بیولوژیکی، تبادل یونی، اسمز معکوس و همچنین الکترود دیالیز با موفقیت انجام شد.

وی تصریح کرد: پس از بررسیهای انجام شده اسمز معکوس به عنوان بهترین روش جهت نیترات زدایی آب مشهد تشخیص داده شد است که مقدمات اجرای آن به صورت عملیاتی در دست بررسی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد عنوان داشت: اجرای پروژه فاضلاب مشهد یکی از بهترین راهکارهای پیشگیری از آلودگی منابع زیرزمینی این شهر است که در صورت تامین اعتبارات لازم امید است ظرف چهار سال آینده پایان یابد.

در این بازدید اعضای شورای شهر ضمن استقبال از اجرای چهار روش تحقیقاتی پروژه نیترات زدایی آب شهر مشهد که با موفقیت انجام شده است همکاری و حمایت خود را در خصوص رفع مشکلات پیش روی آب مشهد اعلام کردند.