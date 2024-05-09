اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت سه راهی قوهه تا ملک آباد چهارباغ

‌به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین حسنیان بعدازظهر پنج شنبه در بازدید از پروژه ساخت المان شهدای گمنام چهارباغ که با حضور مسؤول سازمان بسیج سازندگی البرز انجام شد، با اشاره به پیگیری جدی پروژه‌های محرومیت زدایی و با بیان اینکه در کنار آن نباید اقتصاد مقاومتی را فراموش کنیم، گفت: در این راستا من فعالیتم را با یک رویکرد و مدل مسئله یابی آغاز کردم.

وی با بیان اینکه بر این اساس در طول دو سال گذشته با هم افزایی مسؤولان، مسائل شهرستان احصا و در دو قرارگاه اقتصاد مقاومتی و محرومیت زدایی بررسی شد، مطرح کرد: بزرگترین پروژه‌ای که در سال گذشته در زمینه محرومیت زدایی به اجرا درآمد و نوعی رکورد در استان و کشور بود، زیرسازی و آسفالت سه راهی قوهه تا ملک آباد است که پیش از این جاده‌ای خطرناک بود.

فرمانده سپاه ناحیه چهارباغ با اشاره به خسارت‌های جانی و مالی وارده بر اثر تردد در این جاده مطرح کرد: زیرسازی و آسفالت این جاده در طول ۷۵ روز انجام شد و اکنون پروژه ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و فقط با مشکل روشنایی مواجه هستیم که پیگیری‌های لازم در این زمینه در حال انجام است تا این امر با کمک شرکت برق و مسؤولان شهرستان هرچه زودتر اجرا شود.

سرهنگ حسنیان هزینه این پروژه را بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان عنوان و بیان کرد: اگر این پروژه به پیمانکار واگذار می‌شد، با یکصد میلیارد تومان اعتبار نیز به پایان نمی‌رسید اما با همکاری سازمان بسیج سازندگی، معاونت مهندسی هوافضای سپاه، سپاه استان البرز و سایر مسؤولان شهرستانی، این پروژه عظیم اجرا و همچنین بالغ بر ۸۰ منزل محروم مرمت و بازسازی شده است.