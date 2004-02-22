تا پايان سال آينده 300 دستگاه ربات در خطوط توليد ايران خودرو نصب مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، مدير عامل شركت تام ايران خودرو امروزدر همايش سازندگان شركت تام گفت: ارتقاي كيفيت محصول ، ورود به بازارهاي جهاني و حركت در راستاي راهبردها و اهداف ايران خودرو و منشور توسعه ايران خودرو از جمله برنامه هاي شركت تام است كه حركت براساس اين برنامه ها آغاز شده است.

مجيد شيخاني ، ايجاد 167 شركت داخلي ، 159 شركت خارجي و 380 شركت ساخت قطعات كيفي را اقدامهاي شركت تام ايران خودرو دانست.

وي افزود: شركت تام ايران خودرو تاكنون 200 دستگاه ربات را در خطوط توليد گروه صنعتي ايران خودرو نصب كرده است كه اين تعداد تا سال آينده به 500 دستگاه خواهد رسيد.

شيخاني افزود: طراحي خطوط توليد تاكنون در ايران وجود نداشته است اما با تولد شركت تام كشور به فناروي طراحي و ساخت خطوط توليد دست يافته است.

وي نصب و راه اندازي ، تعميرات و نگهداري تجهيزات به صورت فعال و استفاده از اتوماسيون صنعتي را از جمله برنامه هاي اصلي شركت تام بيان كرد.

وي همچنين جذب و توسعه تكنولوژي ، طراحي و مهندسي را راهبرد اول شركت تام در ساخت خودرو و تجهيزات آن ذكر كرد و افزود: در اين زمينه تاكنون چهار مورد انتقال تكنولوژي و دانش فني انجام شده است كه ثمرات آن در آينده وارد صنعت خودرو سازي كشور خواهد شد.

شيخاني ، جذب نيروي انساني متخصص و ايجاد فرصت شغلي را از ديگر راهبردهاي شركت تام ايران خودرو دانست و افزود: با گسترش فعاليت هاي اين شركت بحث نوسازي و بهسازي و ايجاد خطوط توليد جديد ايران خودرو تحقق يافته است و ايجاد توان توليد بيش از 650 هزار دستگاه خودرو در سال 83 نويد اين مطلب است.

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