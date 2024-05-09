دستگیری قاتل فراری با همکاری پلیس اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی پنج شنبه شب در جمع خبرنگاران بیان داشت: فروردین امسال پس از وقوع قتل جوانی ۳۶ ساله در یکی از محلات شهر بوشهر، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر ادامه داد: کارآگاهان با انجام کارهای اطلاعاتی در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه با همکاری پلیس آگاهی استان اصفهان موفق به شناسایی مخفیگاه قاتل فراری تبعه افغانستان، در یکی از شهرستان‌های استان اصفهان شده و پس از اعزام به این شهر و هماهنگی‌های لازم با مرجع قضائی، طی عملیاتی منجسم موفق به دستگیری قاتل و همدست وی شدند.

سرهنگ سهرابی با اشاره به انتقال فرد قاتل ۲۶ ساله به بوشهر و اعتراف وی به ارتکاب قتل، گفت: این شخص در بازجویی‌ها عنوان کرد: به علت اختلافات شخصی درصدد انتقام جویی برآمده و با چاقویی که در اختیار داشته است مقتول را با همکاری همدستش به قتل رسانده و متواری شده بود.