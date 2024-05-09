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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۳:۳۱

رییس پلیس آگاهی استان بوشهرخبر داد؛

دستگیری قاتل فراری با همکاری پلیس اصفهان

دستگیری قاتل فراری با همکاری پلیس اصفهان

بوشهر - رییس پلیس آگاهی استان بوشهر از دستگیری فردی خبر داد که پس از ارتکاب قتل جوانی ۳۶ ساله، به یکی از شهرستان‌های استان اصفهان گریخته بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی پنج شنبه شب در جمع خبرنگاران بیان داشت: فروردین امسال پس از وقوع قتل جوانی ۳۶ ساله در یکی از محلات شهر بوشهر، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر ادامه داد: کارآگاهان با انجام کارهای اطلاعاتی در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه با همکاری پلیس آگاهی استان اصفهان موفق به شناسایی مخفیگاه قاتل فراری تبعه افغانستان، در یکی از شهرستان‌های استان اصفهان شده و پس از اعزام به این شهر و هماهنگی‌های لازم با مرجع قضائی، طی عملیاتی منجسم موفق به دستگیری قاتل و همدست وی شدند.

سرهنگ سهرابی با اشاره به انتقال فرد قاتل ۲۶ ساله به بوشهر و اعتراف وی به ارتکاب قتل، گفت: این شخص در بازجویی‌ها عنوان کرد: به علت اختلافات شخصی درصدد انتقام جویی برآمده و با چاقویی که در اختیار داشته است مقتول را با همکاری همدستش به قتل رسانده و متواری شده بود.

کد مطلب 6101716

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